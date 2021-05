Ignazio Moser ha lasciato tutti di stucco per la scelta drastica a “L’Isola dei famosi”. Poi l’ammissione: la sofferenza era troppa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

Ignazio Moser è uno dei grandi protagonisti de “L’Isola dei Famosi”. Sebbene sia arrivato a metà del percorso, si è fatto valere e apprezzare. Fin da subito occhi puntati su di lui, i suoi comportamenti, l’approccio con gli altri naufraghi e con la situazione di ristrettezze alle quali i concorrenti sono chiamati ad affrontare.

Manca ormai veramente poco alla finale e il figlio del campione e Andrea Cerioli si sono già aggiudicati un posto in finale. I due hanno vinto le prove che davano accesso al rush finale e quindi possono guardare da spettatori questi ultimi giorni di avventura.

Il compagno di Cecilia Rodriguez, poi, ha accettato di farsi rasare. Decisione drastica che ha lasciato un po’ tutti increduli ma lui aveva le sue buone ragioni ed un taglio di capelli, in fin dei conti, non era la fine del mondo. Cerioli, invece, ha confessato che non avrebbe mai accettato.

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Al Bano, la sua Romina Power fa l’annuncio tanto atteso

Ignazio Moser, la difficoltà e la proposta: ecco perché

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Adriano Celentano, la decisione epocale: “Devo lasciare tutto, addio”

Una rasatura di capelli in cambio di una porzione al giorno di spaghetti al pomodoro per una settimana. È stato questo il “baratto” al quale Ignazio Moser ha ceduto. All’inizio un attimo di titubanza, poi però ha detto sì al cambiamento radicale del suo look. Addio a barba e lunghi capelli.

Dietro questa scelta c’è però una motivazione ben precisa che l’ex ciclista non ha nascosto. Dopo la puntata in diretta de “L’Isola dei Famosi”, Ignazio Moser ha spiegato bene cosa lo ha spinto ad accettare una prova così impattante.

Il modello si è trovato in difficoltà ha ammesso: “Io non sono uno che si lamenta tanto, ma qui ho sofferto veramente la fame”. Ecco perché la proposta degli autori del reality show di Canale 5 è stata per lui impossibile da rifiutare dopo aver raggiunto un punto così difficile, per lui, a causa delle ristrettezze alimentari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

I capelli e la barba per Ignazio ricresceranno e nel mentre arriverà alla finale con la certezza di avere, ogni giorno, un pasto assicurato. Per lui fondamentale anche l’appoggio della sua compagna Cecilia.