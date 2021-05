“La nostra prima volta”. Giulia Salemi più innamorata che mai VIDEO

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ora è più felice che mai insieme al suo Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Molto diversi ma profondamente tanto simili: Giulia aveva partecipato alla terza edizione del programma, dove aveva conosciuto Francesco Monte e se ne era innamorata. Il suo percorso nella casa fu tanto condizionato dalla presenza dell’ex tronista di Uomini e Donne e, a distanza di anni, Giulia si è ritrovata piena di rimpianti.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la loro prima vacanza all’estero insieme dopo il Grande Fratello Vip

Pierpaolo stava facendo un po’ la stessa cosa: il suo percorso si stava concentrando su Elisabetta Gregoraci, per cui si era preso una sbandata. La showgirl gli aveva messo dei paletti e, per questo motivo, Pierpaolo si è ritrovato costretto a metterla da parte e a dimenticarla, soprattutto quando Elisabetta decise di uscire dalla casa più spiata d’Italia il 7 dicembre. Una volta uscita dalla casa, Elisabetta è tornata alla sua vita e Pierpaolo ha approfondito la sua conoscenza con Giulia Salemi, con la quale è scattato il bacio dopo due settimane nella casa.

Ad oggi Giulia e Pierpaolo sono più felici, innamorati e affiatati che mai. Non si sono mai lasciati da quel famoso primo bacio. Usciti dalla casa hanno cominciato la loro vita insieme e, dopo più di due mesi dalla fine del reality, ora stanno facendo la loro prima vacanza insieme all’estero per un progetto di lavoro.