“Matrimonio a prima vista”, arriva il dolce addio di un’altra storica coppia

Una fine che nessuno si sarebbe mai aspettato ma che invece è arrivata come un colpo secco nel cuore di tutti i fan che tifavano per loro.

Lo abbiamo già riferito molte volte, l’edizione 2020 di “Matrimonio a prima vista” è stata da sempre la più controversa e ricca di colpi di scena della storia di tutto il programma. Prima Ghiselli che lascia Nicole Soria per iniziare una relazione con Sitara Rapisarda, poi anche questa ennesima rottura e ora, una nuova complicità ritrovata con Francesca Musci dell’edizione 2016.

I fan hanno gioito invece per Nicole che dopo poco tempo dalla fine delle riprese aveva instaurato una forte complicità con Marco Rompietti, ex concorrente dell’edizione precedente.

Poche ore fa è giunta la notizia che nessuno voleva sentire, un addio raccontato nel modo più dolce che due innamorati potessero dare. Lo hanno fatto con garbo e delicatezza, la stessa che da sempre hanno usato per comunicare e comunicarsi sui social fin da quando sono usciti allo scoperto.

Nicole e Marco rompono il silenzio: “Abbiamo tirato le somme”

La notizia era nell’aria già da diverso tempo. Non si facevano vedere insieme sui social da un po’ e molti fan della coppia composta da Nicole Soria e Marco Rompietti temevano che ci fosse aria di crisi tra di loro. In realtà c’erano piuttosto 530 km di distanza, città diverse, lavori impegnativi, affetti e famiglie da gestire.

Solo qualche giorno fa avevamo visto Nicole in una diretta Instagram molto provata e stanca, gli occhi lucidi e gonfi per la stanchezza del lavoro e un’ennesima conferma dei pianti soffocati di chi non può nascondere l’evidenza.

I due oggi si sono incontrati a Napoli. Marco scrive nel suo post: “La prima volta che ci siamo conosciuti (a Verona) promisi a Nicole che saremmo andati a Napoli (dove lei non era mai stata) ed è il nuovo inizio più dolce che meritiamo entrambi dopo tante lacrime e incazzature, vogliamo finire il tutto con un sorriso e un po’ di leggerezza che sono stati il motore del nostro rapporto”.

Entrambi hanno deciso di annunciare la loro separazione con due post in contemporanea, il messaggio è molto simile, lungo e amareggiato. Ci tengono a comunicare però che è tanto l’amore che provano l’uno per l’altra e hanno deciso di condividere per l’ultima volta qualche giorno insieme, “a godere del nostro ‘bene’, della nostra compagnia, di tutto ciò che ci rende tanto simili e a ridere di tutto ciò che ci rende tanto diversi”.

Nicole spiega che “non sono riusciti ad incastrare i loro sogni”. Un rapporto che è stato condotto sempre a testa alta senza mai pretese eccessive e piagnistei pubblici, nato nel programma e per correttezza comunicato sui social nel suo addio ultimo. Un grande abbraccio ragazzi.