Maneskin, Victoria De Angelis sensuale in bikini: le FOTO mai viste

In questi giorni post vittoria all’ESC sono tornati alla ribalta alcuni scatti di repertorio della bassista in cui indossava il bikini, sensuale come non mai.

La vittoria dei Maneskin all’Eurovisione sabato 22 maggio resterà probabilmente nell’aria per molti mesi, un trofeo per l’Italia che torna sul podio europeo dopo 31 anni di latitanza e che porterà il prossimo anno così all’esibizione internazionale degli artisti in gara.

In tutto ciò però i vincitori assoluti della competizione si stanno finalmente godendo il loro meritato successo, prima la vittoria al “Festival di Sanremo 2021″, poi l’inatteso primo posto all’Eurovision Song Contest di Rotterdam. Una gioia immensa per questo gruppo romano partito dalla strada e arrivato alla vetta più alta.

Nel gruppo composto da Damiano, Ethan Torchio e Thomas Raggi, non è passata inosservata Victoria De Angelis, la bellissima bassista 21 della band che in un mondo monopolizzato da uomini sta emergendo come una delle migliori nel suo campo.

Victoria De Angelis strega anche nella vita privata, sensuale in costume

Ovviamente in queste serate di gara agli “Eurovision” non è passata inosservata la bellezza di Victoria, come non lo è stata a Sanremo, dove ha colpito non solo per la bravura dimostrata sul palco ma anche per il fascino disarmante.

Lei è stata anche la fautrice della scelta del nome “Maneskin”, parola danese che significa “chiaro di luna” ed è per questo che dalla band è considerata come la fondatrice assoluta, la matriarca.

Ovviamente in questi giorni sono riemerse su di lei anche foto private scattate diversi anni fa quando era ancora una semi sconosciuta. Sono nuovamente diventate virali alcune foto che la riguardano, come quella in bikini postata l’estate scorsa in cui indossa un micro reggiseno mentre prende il sole al mare.

Pelle bianchissima, occhiali scuri ed una camicia bianca che le fascia i fianchi. Fresca e leggiadra sembra la modella di qualche rivista degli anni Sessanta o Settanta.

Per i più aggiornati però le foto in intimo sono state anche recentemente aggiornate con scatti presi da shooting realizzati dalle mani esperte di grandi fotografi che oggi fanno a gara per accaparrarsi l’esclusiva di alcune uscite con loro. Il suo milione di follower su Instagram ringrazia pe la bellezza condivisa da Victoria.