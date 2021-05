Scontro tra tir sulla provinciale: un morto ed un ferito

Un camionista di 36 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri in un incidente sulla provinciale 16 nel territorio di Spilamberto (Modena).

Nel primo pomeriggio di ieri, un uomo di 36 anni è morto in un tragico incidente stradale avvenuto sulla provinciale 16 nel territorio di Spilamberto, in provincia di Modena. La vittima si trovava alla guida di un autoarticolato che, per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un altro tir. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 36enne, deceduto sul colpo. L’altro conducente, rimasto ferito e allontanatosi dal luogo dell’incidente, è stato trasportato in ospedale dal personale medico, giunto sul posto insieme agli agenti della Polizia Locale.

Aveva 36 anni, Fabio Ferri, l’autotrasportatore 36enne residente a Castello di Serravalle (Bologna) rimasto vittima di un terribile incidente stradale nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 maggio, a Spilamberto, in provincia di Modena.

Il 36enne, secondo quanto riporta la redazione de Il Resto del Carlino, viaggiava alla guida del suo tir lungo la strada provinciale 16 quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un altro tir condotto da un 44enne.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare Ferri, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo lo scontro.

L’altro autotrasportatore, rimasto ferito e sotto choc, scrive Il Resto del Carlino, si sarebbe allontanato dal luogo dell’impatto. Poi sarebbe stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è piantonato dalle forze dell’ordine. Il 44enne è stato, difatti, arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. La strada è rimasta chiusa per alcune ore in modo da consentire i rilievi delle forze dell’ordine e rimettere in sicurezza il tratto interessato.