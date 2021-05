Ginevra Lamborghini blocca Instagram con la sua ultima Story. Sabato pomeriggio infuocato per una proposta che spodesta la sorella

Ginevra Lamborghini sui social esagera con un portento di bellezza. La sorella più piccola di Elettra ci dà dentro in modo pesante e tutti restano a bocca aperta. Lei tramite il suo profilo Instagram fa compagnia ai suoi fan e il resto scompare, come cita, tra l’altro, una celebre canzone della sorella.

Che tra le due non scorra buon sangue è cosa risaputa ormai. O così fanno pensare i fatti. La bionda sorella Lamborghini lo scorso anno è stata la grande assente al matrimonio di Elettra e Afrojack e la cosa aveva fatto non poco parlare curiosi e gossip. Quest’anno la cosa si è ripetuta: Ginevra non c’era alla festa di compleanno della Twerking Queen. E con le foto pubblicate sul profilo della cantante, oggi anche opinionista de “L’Isola dei Famosi”, la sua assenza si è notata eccome.

Cosa sia successo davvero tra le due sorelle non è cosa nota. Si parla di antipatie e gelosie tra di loro ma non c’è mai stata nessuna dichiarazione specifica che possa far intendere tutto questo. In un’intervista a Fanpage, Ginevra aveva spiegato che lei ed Elettra hanno due caratteri così diversi come anche due background differenti: “veniamo da due mondi separati – aveva precisato – io vengo da Venere e lei da Marte”.

Ginevra Lamborghini, sabato pomeriggio infuocato

Ed oggi Ginevra Lamborghini con la sua Instagram Story ha completamente oscurato la celebre Elettra. Un sabato pomeriggio di fuoco quello che ci propone la piccola di una delle famiglie più conosciute e rinomate dello Stivale.

Outfit casalingo esagerato: addosso solo un piccolo top bianco e un perizoma per nulla nascosto, anzi. Inquadratura strategica dall’alto proprio per mostrare le forme e un primo piano iniziale mentre si scioglie i capelli. Una leonessa super sexy che ha praticamente bloccato il social di chi la segue.

E così con questa proposta super sexy la bella Ginevra spodesta la sorella Elettra dall’olimpo della bellezza senza freni e si prende tutta l’attenzione dei follower per sé.