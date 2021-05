Shaila Gatta: esordio, carriera e compagno della velina di “Striscia la Notizia”

Shaila Gatta, la velina bruna di Striscia la Notizia, è tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di oggi. Insieme alla collega Mikaela Neaze si racconterà.

Shaila Gatta è oggi tra gli ospiti di Verissimo. La bellissima velina mora di Striscia la Notizia si racconterà durante la puntata di Verissimo. Al fianco della collega Mikaela Neaze ai microfoni di Silvia Toffanin ripercorrerà il grande successo raggiunto nel format di Antonio Ricci. Il duo ha raggiunto il record di puntate partecipando a 886 puntate.

24 anni, Shaila è ballerina e showgirl. Oltre al successo televisivo è molto popolare sui social. Su Instagram è seguita da ben 167 mila follower. Ogni giorno posta scatti di vita personale e professionale. Inoltre cura contenuti video in cui propone consigli dedicati al cura del corpo e del mind-set.

Shaila Gatta: il grande successo sugli schermi

Nata ad Anversa il 6 agosto nel 1996, la Gatta è cresciuta a Napoli. Fin da piccolissima la sua passione più grande è la danza. Ben presto inizia a studiare ballo parallelamente al percorso scolastico. A soli 16 anni si trasferisce a Roma per portare avanti il suo sogno più grande nel cassetto. Ovvero diventare una ballerina.

E’ nel 2015 che debutta sugli schermi partecipando ad Amici. Nel programma di Maria De Filippi si distingue per il suo talento e il suo carisma. Nella squadra di Emma Marrone, arriva in finale. Dopo quest’esperienza la sua carriera decolla. Entra nel corpo di ballo di Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 vola a Los Angeles per migliorare il suo inglese. Lo stesso anno poi entra nel programma di Antonio Ricci. E’ a Striscia la Notizia che raggiunge il suo successo più grande.

Per quanto riguarda la vita sentimentale ha avuto una storia con il ballerino di Amici Jonathan Gerlo. Un amore durato due anni concluso nel 2019.

La velina ha ritrovato la serenità al fianco dell’ex calciatore Leonardo Blanchard.