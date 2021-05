Caterina Balivo e Roberto Saviano insieme per dire “No” – FOTO

Caterina Balivo ha da poco postato una foto con lo scrittore e giornalista Roberto Saviano per parlare di un argomento molto delicato che sta a cuore a molti

La conduttrice televisiva Caterina Balivo ha da poco pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto insieme allo scrittore di “Gomorra” nonché giornalista Roberto Saviano. Il motivo per cui i due si trovano insieme è tutt’altro che banale. La ex modella sta pubblicizzando il suo podcast, reperibile in questi giorni su Spotify, chiamato “Ricomincio dal No”.

Si tratta di storie di persone che sono riuscite a rifiutare qualsiasi sopruso o offesa. Con lo scrittore la Balivo chiude questa serie di puntate registrate e disponibili sulla piattaforma di streaming, parlando dell’esperienza di Saviano contro la camorra. Il suo “no” all’organizzazione criminale è molto importante e non poteva che essere con lui una perfetta chiusura del suo podcast “Ricomincio da No”, edito da Chora Media.

La foto di Caterina Balivo e Roberto Saviano insieme per “Ricomincio dal No”

Caterina Balivo ha scritto come didascalia che accompagna la foto con Roberto Saviano di essere contenta di chiudere “con un mio conterraneo, mio coetaneo con il quale ci siamo divertiti a ricordare la nostra adolescenza a distanza di pochi chilometri. Lui a soli 27 anni ebbe il coraggio di dire NO alla camorra trasformandolo in un grande SI: dar fastidio ad un potere enorme“.

Un coraggio che non è da tutti. Una forza che ha spinto il giovane Saviano, ora 41enne, a lottare con qualcosa di orribile più grande di lui. Le sue parole contro la criminalità organizzata scritte e diffuse attraverso i suoi libri e articoli di giornale oltre che dette durante le ospitate televisive come quelle da Fabio Fazio, hanno spinto lo Stato italiano a procurargli la scorta, con cui tutt’ora convive per sicurezza.

Agli appassionati di Caterina Balivo e dei libri e opere varie di Roberto Saviano non resta che andare sul link in biografia nel profilo Instagram della conduttrice per ascoltare l’ultimo podcast della serie “Ricomincio dal No”.