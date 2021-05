“Isola dei Famosi” anticipazioni semifinale, tra ritorni e colpi di scena

Questa sera andrà in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi: tra ritorni e sorprese saranno decretati i finalisti di quest’edizione. Ecco tutte le anticipazioni

È quasi terminata anche la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi che questa sera decreterà i suoi finalisti. Lunedì 7 giugno Ilary Blasi, affiancata dai suoi opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, decreterà il vincitore che per la prima volta sarà proclamato in Honduras. Nel corso della semifinale che andrà in onda questa sera su Canale 5 non mancheranno sorprese e ultime sfide, ma anche eliminazioni e ritorni in studio. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Semifinale dell’Isola: le anticipazioni di lunedì 31 maggio

Ultima occasione per i naufraghi dell’Isola di conquistarsi un posto nella finale che andrà in onda lunedì prossimo. Nelle scorse puntate sono stati decretati i due primi finalisti: Andrea Cerioli e Ignazio Moser. A loro si uniranno questa sera i restanti concorrenti che riusciranno a superare prove e televoti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Il primo giudizio del pubblico sarà espresso nei confronti di Isolde Kostner e Matteo Diamante, nominati della settimana. Uno dei loro verrà eliminato ma potrà giocarsi un’ultima possibilità a Cayo Paloma, abitata da settimana da Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli con i quali si ritroverà in un televoto flash. Chi perderà dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

A giocarsi il tutto per tutto rimarranno Valentina Persia, Awed, Myrea Stabile e chi si salverà tra Isolde e Matteo. Saranno protagonisti di alcune sfide fisiche per decretare chi si aggiudicherà gli ultimi posti in finale. Tutti si sottoporranno al giudizio del pubblico e con molte probabilità ci sarà più di un’eliminazione.

Non mancheranno le sorprese per i concorrenti ormai lontani da casa da diversi mesi, mentre in studio la presentatrice accoglierà due delle ultime eliminate: Francesca Lodo ed Emanuela Tittocchia. Donne dalla forte personalità che sono riuscite a distinguersi in quest’edizione per la loro determinazione. Questa sera si uniranno agli ex compagni e insieme commenteranno le dinamiche della puntata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Una semifinale che si prospetta ricca di colpi di scena e suspance. Per scoprire chi saranno ufficialmente i finalisti dell’Isola dei Famosi l’appuntamento è per le 21:40 su Canale 5.