Quanto sei sexy” Benedetta Parodi e le novità in rosso fuoco – FOTO

Un look esemplare quest’oggi per la conduttrice Benedetta Parodi: augura il buongiorno svelando alcuni imperdibili dettagli.

E’ un inizio settimana elettrizzante per l’amata scrittrice, giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica, classe 1972, Benedetta Parodi. A pochi minuti dalla messa in onda della trasmissione di quest’oggi, Benedetta si immortalerà direttamente dalla sede romana della stazione di “Radio Capital“.

A sorprendere i suoi ascoltatori saranno delle inattese novità. Trasformazioni necessarie che però Benedetta ha preferito tenere per loro affettuosamente in serbo fino alla mattina di oggi. Scopriamo adesso il look emozionate. E soprattutto di cosa ha voluto parlare, con la giusta carica di enfasi, prima ancora di iniziare la diretta del suo programma.

Benedetta Parodi, “sexy” e purpurea nel buongiorno elettrizzante

“Ma buongiorno!!!! 😃“. Così la beniamina di deliziose ricette, e punto di riferimento dell’intera penisola italiana, esordirà sulla sua homepage di Instagram questa mattina. Il mese di maggio sta per volgere al termine, e nel frattempo Benedetta deciderà di mostrare il suo abbinamento nel camerino della stazione radiofonica del suo cuore riscuotendo un grande successo.

“Spero che abbiate passato un buon week end“, si rivolgerà in contemporanea così ai suoi fan Benedetta nelle storie, ed ammettendo al contempo i suoi momenti appena vissuti di relax… Quanto di aver “finalmente” concluso, dopo averlo solamente accennato nei giorni scorso, il suo “alleggerimento” dell’armadio. Per concludere, infatti, saranno in molte le ammiratrici e gli ammiratori della conduttrice che noteranno fin da subito un dettaglio particolarmente acceso nel suo make-up…

Si tratta del rossetto dalla tinta rossa utilizzato da Benedetta per l’occasione. A realizzare la completa mise en place, come segnalato da lei stessa nel post, pare sia stata la nota make up artist ed hair stylist residente nel capoluogo lombardo, Giulia Cortorillo. “Rossetto rosso! Il mio preferito! Quanto sei sexy Bene!💋“.