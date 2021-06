Claudia Ruggeri, visione di bellezza ed eleganza: il look più ammaliante di sempre – FOTO

Claudia Ruggeri splende su Instagram in un look davvero particolare. La stella di Avanti un Altro in tutta la sua sublime eleganza stupisce i fan: divina

Uno dei personaggi più amati nel cast di “Avanti un Altro” e tra le bellezza più affascinanti della televisione, emerge Claudia Ruggeri. Bellezza tipicamente mediterranea, caratterizzata dai colori scuri e le forme abbondanti, la stella del quiz più irriverente della tv fa perdere la testa a milioni di telespettatori, per i quali rappresenta un vero e proprio modello di sensualità tutto italiano.

Romana, per l’esattezza, la splendida showgirl è nata e cresciuta nella capitale, che fa da quadro ad alcuni dei suoi scatti più intriganti su Instagram. Molto seguita attraverso il social, la sua pagina totalizza più di 1 milione di followers, cifra ambita da molte colleghe. Complice il suo fascino seducente, ben ammirabile nell’ultimo ammaliante post.

Claudia Ruggeri, sofisticata eleganza

Mancavano solo le ali alla celestiale bellezza di Claudia Ruggeri, in dotazione all’ultimo look sfoggiato proprio sul tetto della città. Long bob liscissimo, dalle suggestioni egizie, rigorosamente scuro, incornicia il suo volto leggermente truccato e splendidamente solare.

Miss Claudia di “Avanti un Altro” esplode di puro fascino in un outfit a dir poco originale, ma soprattutto elegante. Kimono in stampa multicolor annodato in vita, particolarmente accostato alla t-shirt bianca e ai jeans azzurri in pendant, sfrangiati alle caviglie.

Perfettamente abbinati i sandali con tacco, che riprendono ogni colore del look, per un risultato che unisce classe, sensualità e stile. Una serie di foto per godere della sua bellezza in questa strepitosa veste, ottenendo migliaia di like e commenti adoranti da parte dei fan.

Verace e divina nello stesso tempo, ancora una volta stupisce e conquista mostrando un nuovo lato di sè.