Panico: Famiglia di anatre attraversa in autostrada – il VIDEO esilarante

Nella giornata di ieri una famiglia di anatre ha attraversato un’autostrada generando il panico tra i guidatori. Il video è esilarante…

Un momento di panico generale si è verificato nei pressi di in un’autostrada della Francia nella giornata di ieri, 30 maggio 2021. L’anno della pandemia ha portato con sé non poca frustrazione per via della preoccupazione generata dal Coronavirus. L’unico lato positivo sembra però essere quello che riguarda la natura incontaminata ed i suoi ospiti. Un respiro di sollievo, dunque, quest’ultimo che ha giovato non poco ad un intero ecosistema. Il quale verteva ad un rischio che per molte specie sarebbe stato, se continuativo, ad oggi considerato come irreversibile.

Molte località in tutto il globo, dapprima contaminate dal traffico cittadino delle autovetture, e dall’inquinamento acustico, quanto dalla presenza onnipresente dell’uomo, erano ormai destinate inconsapevolmente a privare la libertà di molti esemplari di animali. Un esempio lampante di questa rigenerazione, seppur inizialmente fonte di duale pericolo, è stato proprio ciò che è accaduto in questo video successivamente riportato.

Leggi anche —>>> Cani, quanto costa realmente adottarne uno? Cibo, cure ed addestramento

Panico in autostrada: famiglia di anatre attraversa, il VIDEO è esilarante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Araqs (@parisianamour)

Potrebbe interessarti anche —>>> Cani, qual’è il perfetto compagno di giochi per i bambini?

Una meravigliosa famiglia di anatre, disposte in fila indiana, si è improvvisamente cimentata in un attraversamento stradale su una carreggiata dell’alta velocità a Parigi. Fortunatamente per i bellissimi esemplari, di differente età e statura, il pericolo dapprima corso nello sfidare le autovetture in movimento, è stato deviato dalla prontezza di quasi tutti i guidatori che percorrevano tale tratto di strada.

Il suddetto esilarante video è stato pubblicato da una pagina Instagram molto conosciuta sul web. Si tratta dell’account intitolato “Parisianmonamour“, il quale vanta attualmente la bellezza di ben 442mila follower. Il blog personale ha inserito nell’emozionante sequenza un brano del celebre gruppo musicale rock di origine irlandese, Kaleo, “Way down we go”. Interessante metafora canora di quel che accade al suo interno.

“Humanity does exist ❤️. Hope the other side did the same“. Che tradotto in italiano starebbe per: “l’umanità esiste. Spero che l’altro lato abbia fatto lo stesso“. Commenterà in tal modo, infine, l’istantanea in movimento uno degli utenti particolarmente sensibilizzati dalla potenza delle immagini proposte al pubblico nella serata di ieri.