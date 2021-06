Martina Hamdy con la sua bellezza ed il suo sorriso folgora i suoi follower su Instagram. Per lei solo applausi e complimenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Hamdy (@martinahamdy)

A volte non ci vuole molto per conquistare il cuore della gente. Basta semplicità, verità ed un pizzico di solarità. Ed è quello che ha fatto a piccoli passi Martina Hamdy, la bella shogirl e super riccia che presenta il meteo su Canale 5. Per lei diverse esperienza televisive tra cui il “Grande Fratello vip” nel 2018 e un pubblico che la segue con grande entusiasmo.

Inconfondibile con la sua super chioma coperta di ricci ed un sorriso che conquista tutti, forse anche il suo fidanzato. Lei ha detto di essere impegnata ma di lui non si sa nulla. Martina non lo mostra e si tiene lontano dai riflettori.

È stata beccata insieme al trapper Sfera Ebbasta ma su chi sia il suo compagno aleggia ancora il mistero. Anche in vacanza a Formentera Martina è da sola, in primo piano la sua bellezza.

Martina Hamdy sorride ed esce il sole: bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Hamdy (@martinahamdy)

Bellissima nella sua semplicità e spontaneità Martina Hamdy che con le sue ultime due foto pubblicate su Instagram ha letteralmente conquistato il web. Tutti pazzi di lei e delle due proposte direttamente da Formentera.

Nulla di eccessivo ed eccentrico. Un bel vestitino bianco arricciato e un coprispalle rosa in abbinamento ai tacchi per una serata di vacanza. A lei basta questo per piacere e piacersi.

Capelli messi leggermente dietro le orecchie per cercare di moderare i suoi meravigliosi ricci ed un sorrido che fa uscire il sole anche di sera. Tantissimi i complimenti che arrivano dai suoi follower, 172 mila su Instagram, tante dediche e pensieri speciali per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Hamdy (@martinahamdy)

“Di solito sei sempre mozzafiato, ma quando sorridi, fai passare in secondo piano ogni cosa, perché la tua bellezza è travolgente ed immensa 🔥” ha scritto un utente che le ha dimostrato, con dolci parole, tutta la sua ammirazione.