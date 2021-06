Sabrina Salerno ci regala su Instagram i primi bikini di stagione. Il risultato è esplosivo: il lato A sta per scoppiare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Giorni di relax per Sabrina Salerno che si trova in vacanza con il marito, Enrico Monti. Per un po’ di giorni hanno lasciato la loro Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove vivono ormai da diversi anni, per fare un giro in Italia.

La cantante della celebre canzone “Siamo Donne” portata a Sanremo nel 1991 in coppia con Jo Squillo ha deciso di restare in Italia per le sue vacanze. Turismo Made in Italy e di prossimità per l’estate 2021. In tutte le sue storie, infatti, compare l’hashtag #restoinitalia, invogliando anche tutti i follower a rimanere nel Belpaese.

Prima tappa nella bellissima Venezia per la Salerno con diversi scatti pubblicati su Instagram, poi direzione Liguria per concedersi un po’ di relax al mare. Da qui arrivano delle foto prorompenti che lasciano senza fiato i follower.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Che sogno incredibile”, Emma spiazza tutti: si affianca a una rockstar

PER VEDERE I PRIMI BIKINI DI STAGIONE DI SABRINA SALERNO VAI SU SUCCESSIVO