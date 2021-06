“Vorrei poterti allenare”, Soleil Stasi, il “leg day” è pesante e infiamma l’atmosfera – FOTO

“Vorrei poterti allenare”, Soleil Stasi e il workout che non ti puoi perdere: il “leg day” è pesante e infiamma l’atmosfera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sᴏʟᴇɪʟ (@soleil_stasi)

I followers che la seguono da ormai quattro anni sono già avvezzi alla bellezza esplosiva e travolgente di Soleil Stasi. L’americana divenne celebre grazie alla partecipazione a “Uomini e Donne“, il programma che le permise di distinguersi fra tante sue coetanee e che le portò molta notorietà. Il pubblico, che in seguito la conobbe meglio all’interno dell’edizione 2019 de “L’Isola dei Famosi“, ha visto in lei una donna forte e determinata.

La Stasi si è assicurata una carriera come influencer e modella davvero prolifica. Proprio a tale scopo, l’americana dedica particolare attenzione alla cura del corpo, tonico e formoso al punto giusto grazie alle regolari sedute di allenamento. Ieri è stato il “leg day” di Soleil, ovvero la giornata dedicata al potenziamento delle gambe. Dopo aver faticato a lungo, la modella ha deciso di scattarsi un selfie direttamente nella sua versione “sportiva”: il workout in costume ha mandato i fan in escandescenza.

NON PERDERTI ANCHE —> “Sono confuso”, Michele Morrone è gay? La FOTO lascia gli utenti di sasso

Soleil Stasi, il “leg day” è pesante e infiamma l’atmosfera – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sᴏʟᴇɪʟ (@soleil_stasi)

NON PERDERTI ANCHE —> “Assolutamente perfetta”. Dayane Mello, bikini esplosivo e pronta per l’estate FOTO

Con l’aumento delle temperature, allenarsi in palestra è divenuta un’attività davvero pesante. Per questo motivo, la bellissima Soleil Stasi ha optato per una sessione di workout all’aria aperta, e con un outfit a dir poco esplosivo: con indosso un costume sui toni dell’arancio, la modella è un vero spettacolo a luci rosse.

Nella didascalia, l’ex corteggiatrice ha elencato agli utenti tutti gli esercizi svolti durante il suo “leg day“. Una costante attività fisica, stando a quanto dimostrato da Soleil, è la chiave per ottenere un fisico atletico e tonico come il suo, che appare scolpito in ogni punto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sᴏʟᴇɪʟ (@soleil_stasi)

Nei commenti, i fan hanno espresso tutta la loro ammirazione per l’americana. “Vorrei poterti allenare” – è la confessione di qualcuno, seguito a ruota da altri – “Sei unica“, “Corpo perfetto“.