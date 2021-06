Una rapporto lungo e intenso quello condiviso da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, volto al termine tra misteri e omissioni: parla Luca, il figlio del cantante, e svela un retroscena

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, dopo essere stati legati per oltre 10 anni, si sono lasciati definitivamente, rimanendo in buoni rapporti per amore del figlio Andrea. Ma com’è noto, prima della lunga relazione condivisa, il cantante napoletano era sposato con Carmela Barbato, con la quale condivide tre figli.

La fine del matrimonio ha creato non poca attenzione sulla nascente coppia, trascinata per ancora diverso tempo, tanto da evidenziare interesse circa il rapporto intercorso tra i figli di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo.

Complici alcune parole rilasciate da Ilaria D’Alessio, che aveva negato il legame con la cantante, descrivendone anzi i lati negativi, si sono aggiunte nuove dichiarazioni dalla famiglia dell’artista napoletano, che a distanza dalla rottura gettano una nuova luce sulla vicenda.

Anna Tatangelo, le parole del figlio di Gigi D’Alessio

Un nuovo punto di vista sulla vicenda che riguarda la relazione finita tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo la fornisce direttamente il figlio del cantante attraverso lo strumento dei social.

Proprio in concomitanza con l’uscita del nuovo disco dell’ex compagna del padre, “AnnaZero“, Luca D’Alessio risponde alle domande di alcuni utenti riguardo i suoi gusti musicali nell’ambito del panorama italiano femminile.

Non si fa attendere la risposta, che ha fatto il nome di grandi artiste dal calibro Emma Marrone, Noemi, ma soprattutto Arisa, Annalisa e Anna Tatangelo. Evidente la stima riservata alla cantante, la quale non ha mancato di rispondere con affetto.

Ha infatti ricondiviso il messaggio, aggiungendo il più lampante ed esplicativo dei messaggi “Ti voglio bene“. Non vi è alcun dubbio dunque sul rapporto positivo condiviso con la famiglia di Gigi D’Alessio, che permane, come anche l’affetto verso il cantante, ribadito in diverse interviste.

Ultima quella ospite a “Domenica In“, dove ne ha dato un grande esempio, rilasciando una dichiarazione importante a Mara Venier: “Ringrazierà sempre Gigi perchè con lui sono cresciuta e ho avuto un figlio, la mia grande stabilità. Andrea mi fa riscoprire la forza anche quando mi sembra di non farcela“.