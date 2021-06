Kasia Smutniak ha condiviso un nuovo post su Instagram che ha emozionato i fan. Subito è boom di like e commenti.

Occhi profondi e sguardo misterioso. Così Kasia Smutniak è apparsa nell’ultimo post condiviso su Instagram. Seguita da ben 400 mila follower, la nota attrice è molto attiva sui social.

Classe 1979, di origini polacche, Kasia è molto amata dal pubblico. Partita dalla carriera da modella, nel 1988 si trasferisce in Italia dove debutta nel mondo dello spettacolo e del cinema. Il suo primissimo lavoro è come testimonial nell’ambito di una campagna pubblicitaria di TIM. Di seguito esordisce sugli schermi come attrice. Innumerevoli le pellicole in cui ha recitato. Da “Al momento giusto”, al fianco di Giorgio Panariello, a “Perfetti sconosciuti”, di Paolo Genovese. Di recente ha debuttato nella serie “Domina”, targata Sky.

Kasia Smutnia: quello sguardo che conquista

