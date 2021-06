Bianca Guaccero fisico mozzafiato, la sua estate sarà bollente-FOTO

La Guaccero ha condiviso una foto su instagram che lascia spiazzati, il suo fisico allenato e in perfetta forma è meraviglioso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero è bellissima su instagram nel suo nuovo scatto in piedi su una barca in mezzo al mare. Appare in tutta la sua magnificenza con un corpo da urlo, atletico e in perfetta forma. Nella didascalia scrive:”Ricordi..di tramonti…di amici..si spensieratezza. Buongiorno”. In molti notano l’addome scolpito della conduttrice e commentano:“Nessuno che commenta il tramonto…ahhh…brava Bianca tanti muscoletti avranno richiesto tanto impegno..complimenti”.

LEGGI ANCHE>>>Cristina Buccino la FOTO che ti fa innamorare, esplosione di sensualità

Bianca Guaccero e il desiderio di mare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Simona Ventura il tracollo annunciato: ore d’ansia per la conduttrice

La bella conduttrice ha condiviso molte foto vecchie di lei al mare e in ogni foto scrive quando desidera essere in quei posti, vicino al mare. “Ecco vorrei essere lì..adesso..in silenzio..accanto al mare. Non c’è nulla che io desideri di più, che ascoltare il suono delle piccole onde sugli scogli che si mescola a quello dei miei pensieri..”. Per la Guaccero non è stato un anno lavorativo proprio idilliaco. Purtroppo il suo programma, Detto Fatto è stato interrotto a causa di sessismo perché una modella si è mostrata sexy mentre faceva la spesa. Uno stereotipo che ha dato fastidio a moltissime donne. Tuttavia in qualche modo sono riusciti ad archiviare il fatto e a ripartire.

Poco dopo però la conduttrice contrae il coronavirus ed è costretta a casa per molte settimane. Incombe la fine del programma e lei non sa se riuscirà a partecipare all’ultima puntata. Fortunatamente dichiara con gioia che è guarita dal covid e fa la sua ultima puntata di Detto Fatto prima della pausa estiva. La conduzione è stata lasciata nelle mani dei colleghi Carla Gozzi e Jonathan Kardashian. In occasione del suo ritorno e della sua guarigione ha rivolto qualche parola ai suoi followers, dicendo che non bisogna mai arrendersi quando si vive un momento complicato. Manda poi tutto il suo amore a chi sta in ospedale perché dopo aver contratto anche lei il virus ha capito davvero come agisce e a lei è andata bene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Intanto il suo programma è già stato riconfermato per la prossima stagione televisiva, quindi nonostante il problema legato al sessismo sono in moltissimi che hanno seguito il programma e che lo apprezzano. Rivedendo quindi la Guaccero a Settembre!