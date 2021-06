Chiara Ferragni si vaccina, nell’emozione lancia importante appello – FOTO

Chiara Ferragni si è vaccinata. L’influencer ha condiviso con i fan il momento dell’erogazione della prima dose.

Capelli raccolti, look total white e mascherina rosa. Questo il look scelto da Chiara Ferragni per sottoporsi alle prima dose di vaccino. L’influencer più seguita d’Italia ha condiviso il momento con il suo pubblico. Sulla sua seguitissima pagina Instagram, che conta ben 23,7 milioni di follower, è apparso lo scatto di Chiara mentre riceve la prima dose del vaccino. Nella didascalia al post l’imprenditrice digitale racconta ai fan della grande emozione vissuta.

“Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti”, la didascalia condivisa da Chiara. Subito è tripudio di like. I commenti superano i cinquemila in poche ore.

Tantissime le parole di apprezzamento per Chiara. Da Bebe Vio, a Francesca Michielin, tanti i personaggi che hanno condiviso il loro supporto per l’influencer.

Chiara Ferragni: il messaggio importante post vaccino

Anche nelle storie di Instagram Chiara Ferragni ha rivelato ai fan di essersi vaccinata. Di seguito ha commento quanto sia felice per aver ricevuto la prima dose. L’influencer lancia il messaggio ai fan di vaccinarsi tutti per ritornare alla normalità dopo un anno e mezzo.

Poi ringrazia anche la Regione Lombardia per aver recuperato la campagna vaccinale dopo i mesi di disagi. Anche il marito Fedez ha condiviso nelle sue storie lo scatto della vaccinazione di Chiara. La coppia utilizza sovente i social per lanciare messaggi rivolti alla collettività. Già negli scorsi mesi avevano sensibilizzato il pubblico in merito al tema dei vaccini.

In particolare si erano scagliati contro i rallentamenti delle operazioni lamentando di come la nonna di Fedez, nonostante gli ottant’anni, non era stata ancora chiamata.