La bellissima ex gieffina ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto in cui viene immortalata con un outfit da manicomio.

La fantastica influencer fiorentina è ogni giorno sempre più popolare: il suo esercito di seguaci cresce a vista d’occhio!

Proprio oggi ha dato ai fan una buonanotte speciale: pochi minuti fa ha, infatti, pubblicato una foto con un outfit che non passa di certo inosservato.

Nello scatto la showgirl viene immortalata seduta su un divanetto, mentre tiene in mano una bibita. Proprio in relazione ad essa, la Piamonte scrive nella didascalia: “Coca cola rigorosamente con ghiaccio e limone“. Successivamente prosegue chiedendo ai followers chi fosse come lei e i fan si sono divertiti a risponderle dicendo la loro.

La foto ha fatto il giro del web ed ha ottenuto già più di 2.000 mi piace e quasi 60 commenti, tra i quali si leggono tutti riscontri molto positivi.

Qualcosa però cattura l’attenzione dei fan: vedendo la foto capirete che cosa…

Erica Piamonte manda i fan in visibilio: la gonna troppo corta non lascia molto spazio all’immaginazione…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

La meravigliosa ex concorrente del Grande Fratello 16 ha mandato in tilt i suoi 336.000 seguaci con una foto memorabile: Erica nello scatto sfoggia un outfit composto da una giacca e un top color lilla, una minigonna di jeans ed un paio di tacchi color carne.

Ciò su cui si sofferma l’occhio dei seguaci è senza dubbio lo slip bianco che si intravede sotto la gonna: un dettaglio che non è di certo passato inosservato.

Ecco alcuni dei commenti positivi scritti dai followers che la seguono sempre con stima e affetto: “Erica sei meravigliosa“, “Sei assurda da quanto sei gnoxxa“, “Sei stupenda“, oppure “Sei una fxxa pazzesca“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

Non c’è dubbio: Erica Piamonte è la bellezza in persona!