Alberto Matano, probabile addio a “La Vita in Diretta”: il motivo gela i fan

Alberto Matano e il futuro lavorativo. C’è qualcosa di già scritto per lui: il motivo è speciale. Nessuno lo avrebbe mai detto

Si parla da tempo del futuro professionale di Alberto Matano, il giornalista del Tg 1 che, da due anni, conduce la “La Vita in Diretta”.

Un volto di punta della Rai ormai, amatissimo dal pubblico, sia maschile che femminile. Il conduttore di origini calabresi fa sempre il pieno di like sui social e di ascolti in tv. Ma cosa l’attende per la prossima stagione in tv? C’è un probabile addio che gela i fan.

Alberto Matano, dietro l’addio una promessa importante

Ci sarà o non ci sarà Alberto Matano nella prossima edizione de “La Vita in Diretta”? Una domanda che si fanno tutti i suoi fan e alla quale non è possibile rispondere ancora con certezza. I rumors sul fatto che ci sia l’idea che il conduttore voglia abbandonare la trasmissione di Rai 1 vanno avanti da tempo ma non sono mai stati confermati.

Presto o tardi, però, Matano lascerà il programma, questa è cosa certa. Lo ha rivelato il giornalista in una intervista al settimanale ‘TvMia’. È qui che ha spiegato che prima di iniziare “La Vita in Diretta” aveva fatto una promessa ad una persona speciale.

Si tratta di sua mamma, con la quale Matano ha un solido rapporto. Lei infatti, come lo stesso conduttore ha raccontato, ogni tanto lo riprendere per dei piccoli sbagli che fa in diretta usando delle espressioni che non rappresentano proprio un italiano corretto.

Prima che iniziasse l’avventura nel programma pomeridiano di Rai 1 la mamma di Matano è riuscito a strappargli un’importante promessa che riguarda il futuro lavorativo. “È contenta di vedermi a La vita in diretta ma quando ho iniziato mi ha fatto promettere che sarei presto tornato al Tg di Rai1. Sono passati due anni, vedremo”.

Una promessa resta sempre una promessa, fatta poi alla donna più importante della propria vita vale ancora di più. Ecco che così Alberto Matano prima o poi tornerà a fare il mezzobusto.