Eleonora Daniele mamma bis, l’annuncio che scioglie il cuore

Eleonora Daniele e il secondo figlio. Dopo Carlotta la conduttrice allarga la famiglia con un progetto ben preciso. Ecco le sue parole

Eleonora Daniele si dedica agli ultimi giorni di conduzione di “Storie Italiane”, il programma di successo in onda su Rai 1, ogni mattina, dalle 10 in poi. La programmazione è fissata fino al 25 giugno, poi si partirà con la stagione estiva e la conduttrice andrà in vacanza.

Molto probabilmente non la ritroveremo a settembre. Era stata proprio la diretta interessata a dirlo tempo fa, spiegando di voler cambiare vita, dedicandosi alla famiglia e alla psicologia che sta studiando per aprire, tra cinque anni, uno studio tutto suo.

Sarà davvero così? Nel mentre l’ex gieffina non nasconde i progetti che sta facendo sulla sua vita privata. Per lei un futuro da mamma bis. Ecco tutti i dettagli.

Eleonora Daniele e il secondo figlio: “Devo sbrigarmi..”

Eleonora Daniele mamma bis. La conduttrice non ha nascosto il suo desiderio di allargare la famiglia. Ora che la piccola Carlotta ha un anno, progetta di darle un fratellino o una sorellina al più presto.

Lo ha confessato in una recente intervista al settimanale Oggi nella quale ha spiegato che lei e il marito, Giulio Tassoni, contano di aspettare quanto prima un’altra cicogna. “Lo desideriamo, è nei pensieri – ha confidato la Daniele – Io sono ‘grandicella’, ma il ginecologo dice che sto bene. Deve arrivare entro il 2022, però: dopo i 45, chiudo bottega”.

Work in progress dunque per la conduttrice che si è già data un limite per la sua seconda gravidanza. Diventata mamma per la prima vota lo scorso 25 maggio, la Daniele ha raccontato come per tanto tempo l’esigenza della maternità non sia stata palese per lei.

Forse era troppo legata e impegnata a prendersi cura di suo fratello Luigi, morto sei anni fa. Poi piano piano le cose sono cambiate e oggi il desiderio è di diventare mamma bis.