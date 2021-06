“Esplodono” Michela Persico: in bikini afrodisiaca, i fan implodono – FOTO

Michela Persico è in vacanza con il suo amore, su Instagram non mancano foto e video insieme, ma l’ultima è celestiale: i fan in tilt

Siamo stati in casa per troppo tempo e non appena c’è stata la possibilità c’è chi non ha perso occasione di tornare a viaggiare. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono a Santo Domingo, Andrea Damante e Elisa Visari alle Maldive e Michela Persico e Daniele Rugani a Dubai.

I due sono partiti qualche giorno fa e su Instagram la giornalista sportiva condivide con i fan alcuni scatti del loro viaggio. Una luna di miele, sembra che il bambino non ci sia.

Michela Persico: selfie in bikini e i due cammelli?

