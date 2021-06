Gianni Sperti, bufera sui social: accusato di troppa chirurgia si difende così

Gianni Sperti è finito al centro delle critiche in merito a una foto apparsa su Instagram. L’opinionista si difende.

Tempo di critiche per Gianni Sperti. Il noto opinionista di Uomini e Donne è finito al centro delle polemiche a seguito di una serie di scatti apparsi su Instagram. Seguito da ben un milione di follower, l’ex marito di Paola Barale, condivide sovente foto di vita personale e professionale. Da primi piani a immagini a figura intera Gianni sfoggia il suo fisico statuario e il suo fascino mediterraneo. 47 anni, di Taranto, Sperti in particolare è finito sotto accusa per le ultime foto pubblicate sul social.

Nonostante i numerosi complimenti sotto gli scatti non sono mancati gli attacchi da parte degli haters. Alcuni utenti notano infatti come il volto di Sperti sia cambiato accusando l’opinionista di aver ricorso a troppi ritocchi di chirurgia.

Gianni Sperti si difende sui social: lo sfogo

Gianni Sperti si è difeso dalle accuse arrivate dai social in merito a un suo ricorso eccessivo di chirurgia estetica. In particolare l’ultimo post condiviso dall’opinionista su Instagram è finito nel mirino. Si tratta di un carosello d’immagini dove nella prima foto l’opinionista è ritratto a figura intera mentre guarda in lontananza. Poi nel secondo scatto è in primo piano mostrando un’espressione seria. Sotto il post numerosi haters sottolineano come abbia ceduto a qualche punturina di troppo. Molti affermano come sia irriconoscibile e come il suo volto appaia gonfio. A seguito dei commenti Gianni si è difeso.

Nelle storie ha precisato come l’ultima foto sia stata scattata lo stesso giorno dei tre precedenti. Pertanto ha affermando come sia impossibile che si sia sottoposto a interventi tra una foto e l’altra.

Inoltre non tenuto nascosto di aver ricorso in passato alla chirurgia, cosa mai negata. “Qualcosa si ho fatto, ma il minimo indispensabile”, il commento di Sperti.