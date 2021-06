“Siamo pieni di app-arenza”, Marina La Rosa si sfoga sui social: incanta con il sorriso – FOTO

La ex gieffina non smette di sfogarsi sui social e anche ieri ha lanciato un monito ai fan più fedeli che la seguono.

La ex gieffina partecipante dell’edizione del “Grande Fratello” andata in onda dal 14 settembre al 21 dicembre 2000, è stata ed è ancora una delle concorrenti più amate e seguite di sempre. La sua vita ora è molto diversa rispetto ad alcuni anni fa anche se il mondo dello spettacolo ed il suo ruolo come opinionista in molti programmi tv è ancora il centro del suo mondo lavorativo.

È madre adesso di due bambini, Andrea e Gabriele, avuti dall’avvocato Guido Bellitti. Nella sua pagina Instagram li vediamo sempre insieme a lei, sono affiatati ed è evidente l’amore reciproco che hanno l’uno verso l’atra.

Il ponte del 2 giugno Marina La Rosa e la sua famiglia sono stati ospiti de La Rocca Maison de Charme a Moneglia, Liguria. Una struttura immersa nel verde con la piscina e tanti piccoli confort per trascorrere in serenità la giornata lontano dal caos della città. Anche ieri però lei non ha rinunciato però a lanciare un monito ai fan che la seguono: capiamo cosa ha detto.

Marina La Rosa si scaglia contro l’apparire sfrenato, il messaggio è chiaro

La didascalia a margine dell’ultima foto postata da Marina è inequivocabile. Lei si ritrae con il sole puntato in volto, occhiali scuri e canotta bianca leggera: “Sembra stia arrivando l’estate”, esordisce.

“Sembra si stia quasi tornando alla normalità. Sembra però. In realtà da quando hanno ‘riaperto le gabbie’ sembrano tutti impazziti”. Racconta infatti di un’aggressione verbale di un uomo in treno ai danni della capotreno donna in cui è dovuta intervenire perché temeva si arrivasse alle mani.

“No, non sembra ci sia serenità (…). Viviamo ormai per apparire e siamo pieni di app. App-arenza. Associazioni libere. Elucubrazioni mentali, in fondo sono una disadattata ma a volte penso che sarebbe meraviglioso se tutti fossero disadattati come me. (…) Per il resto teniamo duro. Tutto passa”.

L’opinionista non smette di far sentire la sua voce neppure in un giorno di festa, il suo messaggio però viene recepito dai follower in modo forte e chiaro. Qualcuno scrive: “Giuste riflessioni! Mi piacciono le tue elucubrazioni mentali!! 😘”