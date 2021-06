Un padre di 45 anni è morto in Portogallo, dopo essersi tuffato in mare per salvare le sue due figlie che erano in difficoltà in acqua.

Portogallo, si tuffa in mare per salvare le due figlie: muore padre di 45 anni

Tragedia nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 giugno, a Calada Beach, spiaggia nel quartiere Encarnacao di Lisbona, in Portogallo. Trevor Pelling, consulente finanziario di 45 anni, è morto nel tentativo di salvare la vita alle due figlie che stavano per essere trascinate dalla corrente.

Pelling, scrive la redazione del quotidiano britannico The Sun, si trovava in spiaggia con la famiglia quando ha visto le due figlie, due bambine di 9 e 12 anni, annaspare in acqua. Il 45enne si è subito tuffato in mare mettendo in salvo le due bimbe, ma è stato colto da un malore. Due surfisti, notando quanto accaduto, hanno portato sull’uomo sulla riva, dove è stato soccorso dai presenti, tra cui un’infermiera.

I tentativi di rianimazione sono stati proseguiti dai paramedici, giunti sul posto dopo l’allarme. Purtroppo, nonostante circa un’ora di manovre, per il consulente finanziario non c’è stato nulla da fare: i medici hanno dichiarato il decesso, sopraggiunto per via di un arresto cardiaco. Le due bambine e la madre sono state accompagnate presso l’ospedale Santa Maria di Lisbona per gli accertamenti del caso.

Presso la spiaggia sono arrivati anche gli agenti della Polizia marittima per le opportune verifiche sulla tragedia. Dai primi riscontri è emerso che, scrive The Sun, sulla spiaggia non vi erano bagnini, dato che il servizio di salvataggio inizierà il prossimo 12 giugno.