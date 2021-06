“Top” Veronica Peparini si prepara per la bella stagione – il VIDEO è virale

Veronica Peparini si prepara per la bella stagione proponendo un video che farà sicuramente tendenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Veronica Peparini con il suo quasi milione di followers è sicuramente molto seguita sui social. Questo spiega perché la coreografa in ogni post riscuote tantissimo successo, sia che si tratti di momenti collegati alla sua professione, come vedremo meglio dopo, sia momenti che concernono la sua sfera privata.

Come questa foto postata solo due giorni fa in cui Veronica appare più sorridente che mai accanto al partner, Andreas Muller il ballerino che ha vinto la sedicesima edizione di “Amici”, di Maria De Filippi. I due appaiono più legati che mai, basta guardare i loro sorrisi e l’enorme dedica di Veronica per rimanere incantati da cotanto namore.

“Questa è forse una delle prime foto nostre insieme…mi da’ il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa’ brillare quegli occhi vispi che hai…” parole bellissime che hanno emozionato il web.

Veronica Peparini, pronta per la bella stagione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Veronica insieme Andreas danno l’avvio alla bella stagione proponendo un tutorial adatto a chiunque. La coppia spiega infatti la coreografia di Sorriso Grande, la nuova hit di Alessandra Amoroso. Il post si compone di tre video, nel primo spiegano lentamente, nel secondo lo rispiegano e infine danno il via alle danze…la coreografia viene eseguita sulle note della canzone.

In tanti a ringraziare la coreografa per questo tutorial…finalmente lento qualcuno scrive, rendendolo accessibile di fatto a chiunque. I complimenti alla donna sono numerosi…emoji a forma di cuore e fiamme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

I fans la amano, basta leggere alcuni commenti sotto i singoli post per percepire solo una parte dell’affetto rivolto alla bellissima professionista.