Su Rai1 sta per tornare uno dei programmi storici della televisione: “Ballando con le stelle” inizia con tante novità e senza di lui

Milly Carlucci è pronta a tornare in pista con i suoi giudici e il cast nuovo di “Ballando con le stelle” che andrà in onda dalla prossima stagione televisiva ma che vedrà molti cambiamenti. Il programma è ormai storico per il pubblico italiano che lo segue assiduamente il sabato sera dal 2005.

Nel corso delle edizioni Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni hanno accompagnato la conduttrice in questa esperienza meravigliosa, ma adesso: cosa succederà?

“Ballando con le stelle”: un giudice è fuori

A quanto pare uno dei componenti storici del programma non farà più parte della squadra di “Ballando con le stelle”. Stiamo parlando del giudice Guillermo Mariotto che con il suo carisma e fascino ha accompagnato i vari cast che si sono susseguiti nel corso delle edizioni.

A rivelare la notizia è stato proprio il diretto interessato che ha affermato di non voler più lavorare per il programma, ma non ha spiegato il motivo. Sembra però che non ci siano stati litigi o incomprensioni con gli autori, sicuramente ha voglia di prendersi una pausa dopo tutto questo tempo.

Come prenderanno questa scelta gli organizzatori? La Rai potrebbe anche terminare definitivamente il contratto con lo stilista e trovare qualcuno che prenda il suo posto, senza ripensamenti. Per il momento tutto tace dai vertici alti, c’è ancora tempo per decidere. Non sappiamo ancora se rivedremo lo stilista di nuovo in televisione, ma di certo sulle passerelle sì, ora che il mondo si sta risvegliando da un lungo letargo.

Ama il suo lavoro e i suoi vestiti sono unici e inimitabili. Guillermo è un’icona della moda e per lui lo stile è alla base di tutto. Anche nel ballo valgono le stesse regole.