“Mi fai godere” Bianca Atzei e il bikini estremo: il paradiso esiste – FOTO

Bianca Atzei stende tutti su Instagram con due foto che sono da urlo, costume striminzito e forme in primo piano: stratosferica

Bianca Atzei e la voglia di ritornare ad assaporare un po’ di libertà. La cantante sarda dopo un anno difficile, qualche giorno fa, ha tirato un sospiro di sollievo. Sia lei che il suo fidanzato, Stefano Corti, si sono vaccinati contro il Covid -19.

E’ stata proprio Bianca a dirlo tramite i social postando una sua foto che la ritrae insieme al fidanzato dopo aver ricevuto a Milano, dove risiedono, la dose. Per lei come per molti altri un passo in avanti verso la normalità.

Bianca Atzei in costume si supera: stratosferica

Tempo di vacanza per la bella Bianca Atzei. Dopo il vaccino sia lei che il suo compagno sono più tranquilli e così c’è spazio per un po’ di relax. La cantante di origine sarda non ci dice dove si trova ma del resto ai suoi fan poco importa. Tutti concentrati su di lei e su un fisico da urlo.

Bianca sfoggia un bikini estremo che mette in risalto tutte le forme. “Il paradiso esiste” confessano alcuni dei sui fan che non riescono a rimanere lucidi davanti a due così belle e sensuali fotografie. Stesa a bordo piscina la Atzei, ancora con la carnagione chiara, scatta due selfie in costume. Fantasie animalier per lei e misure striminzite che si perdono tra le sue forme.

In questi scatti la compagna di Stefano Corti sembra più conturbante che mai. In particolare nel secondo scatto la cantate ha assunto una posizione strana che davvero mette in primo piano il suo fisico scolpito e perfetto come anche il suo tatuaggio tra la coscia e inguine.

Tra i tanti bei complimenti che arrivano in men che non si dica, c’è anche un utente che si spinge un po’ oltre e confessa: “Mi fai godere”.