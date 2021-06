Wanda Icardi il decolleté in Africa esplode davanti alla fotocamera-FOTO

La bella moglie di Mauro Icardi è sempre più sensuale su instagram, la sua vacanza in Africa si fa bollente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Icardi è meravigliosa su instagram, ha condiviso una foto con indosso un abito leopardato con ampio scollo sul decolletè. Nella didascalia ha scritto:“Camuflada en Africa”. Nelle stories poi mostra un bel aperitivo con suo marito e il panorama meraviglioso che si vede tra animali selvaggi e il terreno dell’Africa che è unico. La loro vacanza di coppia romantica continua a gonfie vele e quasi non vorrebbero tornare. Lì vivono un pò come Jane e Tarzan, liberi in mezzo alla natura ed è un sogno.

LEGGI ANCHE>>>Alberto Matano, la notizia più bella: “Voliamo” – FOTO

Wanda Icardi imprenditrice e procuratrice cos’altro?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Alice Basso la foto in bikini che lascia senza fiato, che corpo da urlo-FOTO

La moglie di Mauro Icardi è ricca di sorprese, oltre a fare da procuratrice calcistica al marito, si occupa anche della sua attività. La showgirl infatti ha appena aperto un suo marchio di cosmetici. Insomma lei è una moglie, una mamma, ma anche una showgirl, imprenditrice e procuratrice. Mille sfumature per una donna sola, ma come fa a fare tutto? Sembra più impegnata lei che i manager delle più alte multinazionali. Dove trova il tempo di fare tutto non è chiaro, eppure ci riesce. Aveva dichiarato tempo fa di svegliarsi alle 6 del mattino per svolgere tutti i suoi incarichi.

Fatica più lei dei marito forse a questo punto. Ma i suoi sforzi sono serviti. Infatti nel suo patrimonio ha molte proprietà. Un super attico da 400 metri quadri con vista su San Siro a Milano, per 3 milioni. Una villa lussuosa a Como del valore di 2,4 milioni di euro che le è stata regalata dal marito. La showgirl possiede anche un parco auto che vale 800 mila euro. Alcuni modelli sono la Rolls Royce da 275 mila euro, la Lamborghini per 230 mila euro. Ora ha in ballo anche la sua linea d’abbigliamento con la quale ha debuttato nel 2018 alla Rinascente. E il brand di cosmetici avviato da poco. Insomma lei è come Re Mida, quello che tocca diventa oro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Il contratto di Icardi da 5 milioni di euro con l’Inter lo aveva ottenuto lei e ora sta riprovando a far tornare il marito nei nero azzurri con un contratto nuovo e valido. Dal momento che nella sua squadra attuale, il Paris Saint Germain lo stanno pagando molto di più. Vedremo che Wanda riuscirà nell’impresa. Certo è un osso duro e non si darà per vinta facilmente.