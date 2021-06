La strepitosa influencer Valentina Ferragni veste i panni di una sinuosa tigre e mozza il fiato ai suoi ammiratori. E’ una bomba.

La giovanissima influencer ed imprenditrice di successo, classe 1992, Valentina Ferragni, aveva trascorso proprio l’appena conclusosi pre week end in una località paradisiaca e favorendo la compagnia delle sue due sorelle di fama internazionale.

Eppure quest’oggi non sembra che le sue intenzioni siano da meno, per quel che riguarda la ridente località, seppur abbia stavolta deciso di palesarsi in solitaria. In quel del Lago di Como, Valentina, è stata ospite del “Grand Hotel Tremezzo“, dove ha letteralmente “steso” i suoi ammiratori grazie ad un outfit dalle tinte maculate. Scopriamone più avanti tutti i dettagli.

Leggi anche —>>> Fedez commenta un’altra donna, poi cerca il perdono di Chiara Ferragni

Valentina Ferragni: nei panni di un’elegante tigre. E’ “strepitosa”

PER VEDERE VALENTINA FERRAGNI TIGRATA, VAI SU SUCCESSIVO.