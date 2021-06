Harry e Meghan, la bambina è nata: l’omaggio a nonna Lady Diana

Harry e Meghan sono di nuovo genitori: è nata la piccola Lilibeth Diana, il secondo nome è un omaggio alla nonna scomparsa oramai quasi 24 anni fa

Harry e Meghan sono di nuovo genitori: è finalmente nata la loro secondogenita. Non è stata di certo una gravidanza facile: negli ultimi nove mesi è davvero successo di tutto. Infatti, qualche mese fa, i due coniugi hanno deciso di raccontare i motivi che li hanno spinti a lasciare la casa britannica e questo ha sollevato tantissime polemiche e malumori. Meghan era alle prese con i primi mesi della gravidanza, quando ha rilasciato una intervista che è diventata virale in tutto il mondo e dove la famiglia reale è finita nel mirino per delle accuse davvero molto gravi. Nonostante questo, Harry non ha mai smesso di volere bene alla sua nonna, che di recente ha dovuto fare i conti con la morte del marito Filippo.

Harry e Meghan, è nata la piccola Lilibeth Diana

Infatti la bambina è stata chiamata Lilibeth: i più appassionati della famiglia reale sanno che questo è il soprannome della Regina, o meglio, era il modo in cui Filippo la chiamava. Con questo nome, Harry ha omaggiato anche il nonno da poco scomparso. Il secondo nome, invece, è un omaggio alla mamma di Harry scomparsa 24 anni fa: infatti, la bambina si chiama Lilibeth Diana. La scelta del nome è veramente bellissimo e sui social sono già tutti impazziti: non vedono l’ora di vedere il volto della piccola che è finalmente venuta al mondo.

Finalmente un po’ di felicità per la coppia, che ha vissuto dei mesi davvero molto difficili. Tra la decisione di fare quella intervista e la perdita del Principe Filippo, adesso possono godersi questa nuova vita appena venuta al mondo, con la speranza che da ora in poi le cose potranno soltanto andare meglio.