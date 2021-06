Amelia Fiore incanta ogni volta che posta uno scatto in bikini: questa volta l’influencer piazza il suo didietro davanti all’obiettivo.

Amelia Fiore, dopo aver postato diversi ricordi della scorsa estate, sta mandando in tilt il web con le sue nuove fotografie in bikini. Con l’arrivo dell’estate, la sexy influencer da 756mila followers è tornata finalmente ad andare in spiaggia. La passione per il mare non è un segreto per l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’.

Dotata di un fisico scultoreo e di un davanzale da cardiopalma, Amelia ha condiviso uno scatto poco fa che è davvero una gioia per gli occhi. La “Effei” (suo nome d’arte) indossa un costumino a perizoma e piazza il suo fondoschiena incredibile proprio davanti all’obiettivo.

Amelia Fiore, perizoma e didietro da infarto: strepitosa

Amelia, nell’ultimo scatto postato online, è completamente di spalle e piazza il suo didietro in primissimo piano. Il costume a perizoma mette in risalto le sue spettacolari natiche. “Anche voi amate andare al mare anche quando è nuvoloso?“, ha scritto nella didascalia. In questa prima domenica di giugno, il tempo non è stato soleggiato in gran parte delle Regioni. In alcuni punti del nostro paese sta addirittura piovendo.

Nonostante i pochi raggi solari, la bella influencer ha deciso lo stesso di andare al mare e ha mandato in visibilio i followers con la fotografia in questione. Il post ha già raccolto 5mila cuoricini in appena 1 ora. Gli utenti stanno commentando con enfasi: qualcuno risponde alla domanda che l’ex corteggiatrice del celebre programma Mediaset ha posto tramite didascalia mentre altri stanno inondando l’immagine di apprezzamenti.

Amelia, qualche giorno fa, ha stregato i suoi seguaci condividendo una foto in cui indossava un vestitino bomba: il suo davanzale in bella vista fece impazzire tutti.