Chi è Christian, uno dei protagonisti del nuovo reality “Love Island”

Christian è tra i protagonisti del format di “Love Island”. Scopriamo di più sulla sua storia e sulle sue curiosità.

Sorriso luminoso e musica nel sangue. Christian Badjan è uno dei protagonisti del nuovo reality “Love Island”. Del Camerun, 23 anni, nella vita è un istruttore di fitness specializzato in particolare in zumba. Cresciuto in provincia di Milano è attivissimo sui social. Seguito da più di 2mila follower, ogni giorno posta scatti in cui mostra il suo fisico statuario. Addominali scolpiti, pubblica foto in cui indossa spesso look sportivi mostrandosi atletico.

Per quanto riguarda la sua vita privata è molto legato alla sua famiglia. In particolare ha uno splendido rapporto con la madre. Inoltre ha un fratello e una sorella. Bilingue, parla in maniera fluente italiano e francese.

Christian, volto di “Love Island”

Christian ha salutato la famiglia a cui è molto legato per partire allo volta delle Canarie. Qui, insieme ad altri 9 concorrenti, vivrà l’avventura di “Love Island”. Si tratta di un nuovo realiy condotto da Giulia De Lellis volto a far conoscere single.

Chissà se tra le partecipanti sarà presente anche la donna che ruberà il cuore di Badjan. Il ragazzo, pur essendo molto romantico, non ha alle spalle storie durature. Le sue esperienze in amore sono state brevi. Molto orgoglioso i suoi fidanzamenti si sono chiusi tutte le volte molto velocemente.

Da stasera si scoprirà di più su di lui e su tutti gli altri protagonisti. Nel programma della De Lellis i concorrenti si sfideranno e solo coloro che troveranno l’anima gemella arriveranno in finale per vincere un monetepremi di ventimila euro. Il programma prevede inoltre la partecipazione attiva del pubblico da casa.

Scaricando l’applicazione creata ad hoc “Love Island Italia” sarà possibile scegliere come far procedere le relazioni createsi tra i concorrenti.