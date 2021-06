“Il sorriso più bello della TV”, Francesca Fialdini è raggiante insieme ai colleghi – FOTO

Francesca Fialdini ha condiviso una foto di gruppo su Instagram in cui è insieme allo staff di “Da noi a ruota libera”: tutti augurano ai fan una bellissima estate

La presentatrice di “Da noi a ruota libera” Francesca Fialdini ha rallegrato la giornata dei suoi tantissimi follower su Instagram pubblicando una bellissima foto in cui, con il solito smagliante e raggiante sorrisi che la contraddistingue, augura, insieme alla troupe del programma da lei condotto, una buona estate ai suoi tanti seguaci sul social network.

La bellissima conduttrice del pomeriggio del sabato della Rai, in onda dopo “Domenica In“, ha affascinato il suo pubblico con questo scatto dove appare insieme ai colleghi ma è lei che è in primo piano, con il suo sorriso sempre smagliante, che trasmette allegria e simpatia. I suoi fan l’hanno subissata di commenti e like pieni d’affetto accanto al suo post di Instagram. C’è chi ha addirittura scritto: “Hai il sorriso più bello della televisione italiana”, facendole un gran bel complimento.

Francesca Fialdini, la foto con tutta la troupe di “Da noi a ruota libera”

La bellissima e affascinante Francesca Fialdini continua quindi a far impazzire di gioia i suoi follower su Instagram anche se il suo programma è giunto al termine della stagione dato che ora cominceranno le trasmissioni estive e tutto il palinsesto Rai, Mediaset e delle altre tv italiane sarà stravolto. Ma non c’è da preoccuparsi perché in autunno la conduttrice tornerà con i suoi ospiti e le interviste curiose e interessanti per tutti gli appassionati di “Da noi a ruota libera“.

La Fialdini quindi ha augurato ai suoi tantissimi fan sul social network, ben 157 mila, una buona estate, promettendo di rivedersi alla fine della bella stagione per un autunno ricco di novità con il consueto appuntamento con il programma di Rai Uno, in onda dopo la trasmissione di Mara Venier.