Un omicidio-suicidio si sarebbe consumato ieri mattina in una casa in Spagna, dove una coppia di coniugi è stata ritrovata senza vita.

Avrebbe sparato alla moglie uccidendola, poi rivolto la pistola contro sé stesso e si sarebbe tolto la vita. Questo quanto avrebbe messo in atto un uomo di 66 anni nel primo pomeriggio di ieri in una casa di Pozuelo de Alarcon, in Spagna. I corpi senza vita della coppia sono stati ritrovati dalla polizia, intervenuta dopo una segnalazione presso l’abitazione in questione. Al momento sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto, ma gli inquirenti temono che si sia trattato di un omicidio-suicidio ad opera del 66enne.

Spagna, omicidio-suicidio in un’abitazione: coppia ritrovata senza vita

Un omicidio-suicidio si sarebbe consumato nella tarda mattinata di ieri, domenica 6 maggio, in un’abitazione di Pozuelo de Alarcon, cittadina ad ovest di Madrid, in Spagna.

Un uomo di 66 anni, secondo le prime ricostruzioni della polizia spagnola, avrebbe impugnato una pistola e ucciso la moglie di 59 anni. Successivamente avrebbe puntato l’arma contro sé stesso e premuto il grilletto. Ad avvertire le autorità, scrive la stampa locale e la redazione del tabloid britannico The Sun, una guardia giurata.

Presso l’appartamento sono arrivati i servizi d’emergenza e le pattuglie della polizia di Pozuelo de Alarcon che hanno rinvenuto i corpi dei due coniugi riversi a terra nel giardino con ferite d’arma da fuoco. Inutili i tentativi di rianimazione: i paramedici hanno constatato il decesso del 66enne e della moglie, di cui non è stata resa nota l’identità.

Le autorità hanno immediatamente dato il via alle indagini per chiarire i contorni della vicenda. L’ipotesi più accreditata, scrive la redazione del The Sun, è quella di un omicidio-suicidio, ma deve essere ancora confermata.

Se investiga como caso de violencia de género el asesinato de una mujer en Madrid. Todo mi cariño y apoyo para la familia en estos momentos tan difíciles. Nos queremos vivas. #NiUnaMenos Servicios de atención.

☎️ 016 📱600 000 016 Whatsapp https://t.co/aZkrhmoxia — Irene Montero (@IreneMontero) June 6, 2021

Quanto avvenuto ha sconvolto tutta la comunità locale. Il ministro spagnolo per l’Uguaglianza Irene Montero, sul proprio profilo Twitter, ha scritto che la polizia sta conducendo le indagini sul caso ed ha espresso il proprio sostegno alla famiglia colpita dalla tragedia.