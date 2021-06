“Love Island” come funziona il gioco e qual è il regolamento

Mancano solo poche ore all’ inizio di “Love Island”, cosa succederà a Gran Canaria? Il regolamento sul programma di Giulia De Lellis

Il programma estivo più atteso degli ultimi tempi è arrivato. Questa sera andrà in onda la prima puntata di “Love Island”, la trasmissione di Discovery+ condotta da Giulia De Lellis. E’ una prima volta per tutti, sia per l’influencer che non ha mai presentato prima d’ora e per gli autori. Questa è, infatti, un nuovo esperimento.

Saranno dieci i partecipanti che si ritroveranno a vivere per quattro settimane in una meravigliosa villa a Gran Canaria dove dovranno trovare l’anima gemella e aggiudicarsi il premio in gettoni d’oro finale. Nell’attesa, scopriamo quale sarà il regolamento.

“Love island”: qual è il regolamento per i ragazzi?

Il gruppo dei giocatori è formato da cinque uomini e cinque donne che dovranno attenersi alle regole del programma per continuare la trasmissione. In cosa consiste il regolamento? L’obiettivo è quello di non rimanere single, solo così i lovers potranno rimanere in gioco e arrivare alla finale.

Nel corso della trasmissione, i concorrenti potranno cambiare fidanzato perché tutto è lecito in amore, ma dovranno fare attenzione ad un glossario originale dettato dagli autori. Ecco di cosa si tratta:

Challenge: Tutto andrà guadagnato e i nostri Lovers ogni settimana affronteranno delle sfide.

Recoupling: Nel corso delle puntate le coppie potrebbero subire separazioni e nuove unioni…tutto è possibile.

Lovers: I protagonisti di Love Island, single da tutta Italia pronti a mettersi in gioco per trovare il vero amore.

Bombshell: Lovers entreranno in gioco inaspettatamente per sconvolgere gli equilibri delle coppie…

Appuntamenti: Momenti di intimità concessi alla coppia per conoscersi meglio, lontano da tutti. Il bottino va conquistato.

Villa: Un luogo da sogno in cui i Lovers vivranno la loro esperienza, i primi colpi di fulmine e tanti colpi di scena.

Per i telespettatori sarà disponibile un applicazione dove poter seguire i lovers quotidianamente e votare il meno e il più preferito solo durante la puntata. Chiunque potrà rivedere i momenti più belli, esilaranti del programma. Pronti per questa nuova avventura?