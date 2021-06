Morto Michele Merlo, il post struggente di Emma Marrone

Si è spento questa mattina Michele Merlo, il giovane cantante colpito da una leucemia fulminante. Le parole di Emma Marrone, amica e sua ex insegnante di Amici

Aveva solo 28 anni Michele Merlo, cantautore ed ex allievo di Amici, morto questa mattina dopo essere stato ricoverato in ospedale per un’emorragia celebrale. Colpito da una leucemia fulminante i medici non sono riusciti a fare nulla per salvarlo. Una tragedia che ha colpito un giovane talento che ora lascia indietro la sua musica e il ricordo di una vita fatta di sogni e speranze. Numerosi i messaggi ricevuti in questi giorni da colleghi, fan e amici. Tra questi anche Emma Marrone, che dopo aver appreso la notizia della sua scoperta gli ha dedicato alcune struggenti parole.

Il saluto di Emma a Michele Merlo: “Il mio cuore si è rotto”

Emma e Michele Merlo si sono conosciuti nel 2017 quando quest’ultimo partecipò al talent di Amici. La cantante venne scelta per ricoprire il ruolo di direttore artistico della squadra di Michele, accompagnandolo così nella sua esperienza. Tra i due, che hanno avuto modo di condividere anche il palcoscenico, si era creato un vero rapporto d’amicizia.

Proprio ieri sera, durante il suo concerto all’Arena di Verona, Emma ha dedicato alcune parole al giovane omaggiandolo con uno dei suoi brani, “Trattengo il fiato“. Dopo la triste notizia diffusa questa mattina dalla famiglia la cantante ha dedicato un post all’amico scomparso.

“Ciao Michele, ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi“, è quello che si legge nel messaggio. “Non ho parole amico mio” -continua- “ti bacio sula fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati“.

“Fai buon viaggio Michi“, queste le ultime parole di Emma dedicate a Michele, insieme alla condivisione di una foto che li ritrae insieme sorridenti.

Una tragedia alla quale nessuno avrebbe voluto assistere. Numerosi i messaggi intrisi di tristezza e dolore che appaiono sui social, volti a ricordare il cantante. Il mondo della musica, e non solo, si stringe oggi attorno alla famiglia del giovane.