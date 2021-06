Solo glutei: allenamento del giorno, ecco di cosa si tratta -VIDEO

Una nuova settimana è iniziata, pronti ad attivare di nuovo i glutei e a darci dentro con un allenamento mirato? Ecco il circuito del giorno

Mantenersi in forma e seguire un’alimentazione equilibrata, senza eccessi, è un toccasana per la nostra salute. Uno stile di vita corretto e sano vi aiuterà a stare meglio con voi stessi e a non rinunciare a nulla, neanche a qualche piccolo sgarro. Come? Semplicemente facendo tanto allenamento che vi porterà ad ottenere ottimi risultati.

Basteranno anche trenta minuti al giorno per far sì che il vostro corpo sia attivo e così anche il metabolismo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brandina (@francescafitnessfreak)

Francesca Brandina, l’influencer di fitness seguita da più di cento mila follower su Instagram, ha pubblicato un nuovo allenamento specifico per i glutei. Non serviranno pesi o cavigliere, ma solo tanta voglia e determinazione. Iniziamo:

20 glute bridge. 20 glute bridge wide stance. 20 single leg glute bridge (10 each). 20 frog pumps. 20 kickback (10 each). 20 donkey kickback (10 each). 20 rainbow kicks (10 each). 20 side straight leg pulse (10 each).

Il circuito dovrà essere ripetuto per tre giri e tra un round e l’altro potrete riposare un minuto. Prima di iniziare riscaldatevi con salti, corda, corsa leggera. Una volta finito il workout dedicate dieci minuti di tempo allo stretching, l’allungamento dei muscoli è indispensabile dopo una seduta di allenamento.

Se vi dedicherete allo sport in maniera costante, otterrete ottimi risultati. Il corpo ha anche bisogno di riposarsi, per questo concedetevi sempre un giorno a settimana di riposo e non esagerate con sedute di allenamento pesanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brandina (@francescafitnessfreak)

Tutto va bilanciato ed equilibrato a seconda delle esigenze e del proprio organismo. Ognuno ha uno stile di vita da portare avanti, ma l’allenamento e l’alimentazione corretta sono il comune denominatore per vivere al meglio.