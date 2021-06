Un singolo presentato durante il talent “Amici” che continua dopo diverse settimane a mantenere il primo posto tra i brani più venduti in Italia. Ma qual è il significato di “Malibù”?

Uno degli artisti emergenti più promettenti del periodo, secondo classificato all’ultima edizione di Amici, Sangiovanni continua a dominare le classifiche di vendita con il suo EP e i suoi singoli. In particolare dopo il successo di “Lady“, con il quale ha ottenuto il suo primo disco di platino, ora è “Malibù” a conquistarsi un posto tra gli aspiranti tormentoni dell’estate 2021. Ma scopriamo qualche dettaglio in più su questo brano.

Il significato di Malibù, l’ultimo singolo di Sangiovanni

Un giovanissimo talento scoperto dall’artista Madame che ha conquistato il pubblico di Amici e non solo. Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione, si è fatto apprezzare per la sua unicità artistica e la sua storia con la vincitrice Giulia Stabile ha fatto sognare milioni di ragazzine. Nel corso del programma Sangiovanni ha avuto modo di far ascoltare alcuni suoi brani come “Lady“, che ha ottenuto un successo immediato sorprendente. Non era mai capitato che un talento della scuola riuscisse a conquistare un disco di platino durante il suo percorso.

Giunto al serale tra i brani presentati al pubblico c’è stato anche “Malibù” che si mantiene stabile al primo posto della classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italia) come brano più venduto nel nostro Paese. Ma di cosa parla questo singolo?

Ancora una volta Sangiovanni si è lasciato ispirare dal suo vissuto e in particolare dalla gioia e dalla frenesia provate nelle prime fasi di una storia d’amore. L’innamoramento tra due giovani fatto anche di divertimento, conoscenza, tanta voglia di stare insieme e di condividere ogni aspetto della propria vita.

“Facciamo le marachelle quando bisticciamo / Ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore / E sorridiamo / Quando ti arrabbi hai una faccia dolcissima / Siamo due scemi / E sì che mi piaci alla follia“, canta nella prima strofa. Il brano è stato scritto all’interno della scuola di Amici e il riferimento alla relazione nata con la ballerina Giulia Stabile sembra essere piuttosto chiaro.

“Malibù” è orecchiabile, dal ritornello accattivante e fa respirare voglia di libertà e spensieratezza. Possiede quindi tutti gli elementi per essere il perfetto tormentone estivo. Il brano fa parte dell’omonimo EP di Sangiovanni, annunciato disco di platino a meno di un mese dalla sua uscita.