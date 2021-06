“Santa Wanda” la Nara e il costume “strappato”: afrodisiaca – FOTO

Wanda Nara delizia i suoi follower con un nuovo scatto. In spiaggia con drink in mano e una foto “rubata”. Come sempre il web impazza

Tempo di vacanze per Wanda Nara. La bombastica showgirl e il suo Mauro Icardi sono volati a Zanzibar per festeggiare i sette anni insieme.

Dalla Tanzania con amore, la bella argentina ci delizia con paesaggi fantastici ma anche con foto ad alto tasso erotico. Come sempre gli scatti vietati per i deboli di cuore non mancano sul suo profilo. E anche se questi giorni sono una sorta di luna di miele, Wanda non si dimentica mai dei suoi follower, per loro foto che fanno sempre il pieno di like e anche l’ultima non è da meno.

Wanda Nara, la FOTO “rubata”: uno spettacolo in spiaggia

