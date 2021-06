Simona Ventura, un flop dietro l’altro: la clamorosa decisione

Cosa succede a Simona Ventura? La nota conduttrice non sta passando un bel momento, qual è il motivo? I dettagli

Simona Ventura è una delle conduttrici più note e con il suo talento ha guidato programmi di un certo livello per moltissimi anni. Non ha mai perso un colpo, ogni volta è stata all’altezza delle aspettative da parte delle aziende.

“Quelli che il calcio”, “l’Isola dei famosi”, “Festival di Sanremo 2004”, “X-Factor”, “Temptation Island Vip” e “Selfie- le cose cambiano”.

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di “Game of the Games”, ma a quanto pare la stessa conduttrice non ha ottenuto i risultati sperati, come mai?

Simona Ventura: buio per la conduttrice

Simona Ventura è alla guida della prima edizione di Game of the games in onda su Rai 2 ogni martedì. Questa sera condurrà l’ultimo episodio ma a quanto pare non ci sarà una prossima stagione.

Sembra che il quiz dallo stile americano non abbia avuto molto successo in Italia e quindi gli autori per il momento non sono propensi a confermare una seconda edizione. La presentatrice non sa cosa pensare, lei, che con la sua bravura è riuscita a chiudere programmi con ottimi risultati, dove ha sbagliato?

La causa dell’insuccesso non sembra essere riconducibile alla conduttrice ma alla modalità dello show e all’organizzazione. Se dovesse andare in onda la seconda stagione, gli autori dovranno prima pensare a cosa cambiare e svecchiare.

Nell’attesa di una decisione definitiva, Simona Ventura di prepara per l’ultima serata con l’intento di chiudere con ascolti e share alti. Ci riuscirà?

Per la conduttrice il 2021 non è stato un periodo professionale florido, visto che anche il Festival di Sanremo è saltato all’improvviso a causa del Covid. Riuscirà a rimettersi in sesto e a tornare al lavoro di un tempo? I fan fedeli continuano a sostenerla e a supportarla in ogni occasione.