Fedez, la FOTO che tutti stavamo aspettando: “Domani a mezzanotte”

Fedez è pronto e insieme ad Achille Lauro daranno vita a qualcosa di unico e inimitabile, i dettagli sui social. E lei?

Il web non sta più nella pelle, finalmente la promessa è stata mantenuta ed ora i fan non aspettano altro: quando uscirà il brano di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti? Su Instagram qualche giorno fa è spuntata una foto del trio che immediatamente è diventata virale.

I tre artisti non hanno dato molte informazione al riguardo, vogliono lasciare il pubblico sulle spine fino all’uscita che ci sarà domani a mezzanotte. Intanto però, sui social spunta un altro indizio.

Fedez e Achille Lauro: lei dov’è? – FOTO

Il titolo è già fuori, la canzone si chiama Mille e vedrà i cantanti i protagonisti di una hit speciale. Fu Fedez nel corso di Sanremo a dichiarare di voler collaborare con Orietta Berti e adesso quel momento è arrivato. Ad accompagnarli in questa esperienza, il re dell’anticonformismo, colui che ha rivoluzionato nell’ultimo periodo la musica e lo stile del nostro Paese.

Nell’attesa di scoprire altri dettagli, il rapper pubblica una foto insieme a Achille Lauro. I due sono seduti sulle scale ed indossano dei completi stile anni 80. L’oro fa parte di loro, capelli tirati e giacca aperta. Si vede tutto. Della Berti nessuna traccia.

Il primo commento che appare è quello della loro fan numero uno Chiara Ferragni che ha lasciato cuoricini e baci a suo marito e al collega. Mille sarà un’esplosione di adrenalina, un mix di stili musicali mai sentiti prima d’ora.

La foto ha già fatto il giro del web ed ha conquistato 250.000 mila like in sole due ore. Cosa dovremmo aspettarci dal brano? I fan non sono più nella pelle, domani a mezzanotte Mille sarà su tutte le radio e piattaforme. Pronti a cantare a squarciagola?