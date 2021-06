Maria Grazia Cucinotta sui tacchi e sugli scogli: una dea in “bilico”-FOTO

L’attrice Maria Grazia Cucinotta nel suo ultimo scatto su instagram è incredibile, la posa è fantastica e lei da togliere il fiato

Maria Grazia Cucinotta è sempre elegante e raffinata oltre che essere bellissima e sensuale in ogni sua posa. Nel suo ultimo scatto su instagram indossa un abito di colore oro, lungo fino al ginocchio e con un scollo profondo sul decolleté. Fa una posa con le mani posate sui fianchi e le braccia in fuori. Come se cercasse di tenere l’equilibrio. E infatti nella didascalia scrive:“In bilico con i tacchi sugli scogli cercando di far finta di essere comoda e sorridere. Un pò come nella vita quando ti ritrovi davanti situazioni dalle quali non riesci a fuggire”.

Maria Grazia Cucinotta una donna bella dentro e fuori

L’attrice siciliana negli anni si è dimostrata una paladine delle ingiustizie e delle buone cause. Aiuta sempre i più deboli come può, anche solo mostrando supporto sui social e aderendo ad iniziative benefiche. Il suo buon cuore la premia sempre, tante persone la amano e apprezzano per quello che fa e per come è. Nelle stories ha mostrato una famiglia che è andata a trovarla e lei appare contentissima di arrivare così tanto alla gente. Tutto merito della sua bellezza e della sua bella anima. Una donna che fa tanto per la società, oltre che essere una diva del cinema.

Lei rappresenta tante cose. In primis la bellezza mediterranea. Rappresenta poi il cinema di un tempo, che tutti hanno amato e nessuno ha dimenticato. Lei continua a lavorare come produttrice cinematografica al momento. Anche se vorremmo rivederla sul grande schermo un giorno. Rappresenta poi una speranza per le minoranze e le categorie più deboli che hanno bisogno di supporto e aiuto concreto. Lei non ha paura di alzare la voce e di combattere per chi non ce la fa da solo. Fa da portavoce a tutte le persone che hanno bisogno di aiuto ma non riescono a parlare o a farsi ascoltare.

Su instagram la seguono in 426 mila persone quindi riesce a raggiungere tanta gente parlando di temi toccanti. Nella sua didascalia iniziale sul profilo scrive:“Siciliana, attrice, mamma, lotto contro la violenza di genere e i pregiudizi, amo la vita”. E non serve aggiungere altro.