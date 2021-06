Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi giovedì 10 giugno, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Appena aggiornato, dal Ministero della Salute sul proprio sito, lo stato dell’epidemia da Coronavirus diffusasi nel nostro Paese. Stando al bollettino odierno, i casi di contagio complessivi sono saliti a 4.239.868 con un incremento rispetto alla giornata di ieri di 2.079 unità. Risulta ancora in calo il dato relativo ai soggetti attualmente positivi pari a 169.309 (-5.626) e quello dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: 626 in totale e 35 in meno rispetto alla giornata di ieri. Le persone guarite dall’inizio dell’emergenza sono 3.943.704, ossia 7.616 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 88 decessi che hanno portato il bilancio delle vittime in Italia a 126.855.

La regione Abruzzo, si legge nelle note, ha eliminato un caso, in quanto già segnalato da altra regione. Inoltre, precisa che il dato odierno dei guariti comprende casi non precedentemente comunicati dalle ASL relativi al periodo novembre 2020 – maggio 2021.

La Calabria comunica che in data odierna sono stati registrati due decessi a domicilio, avvenuti nel mese di aprile. La Provincia Autonoma di Bolzano ha specificato che tra i 28 nuovi casi confermati da test molecolare, 10 derivano da test antigenici successivamente confermati da PCR. La Regione Puglia ha segnalato che alcuni casi confermati da test antigenico, essendo stati successivamente confermati da test molecolare, sono stati riclassificati tra quest’ultimi. Infine, l’Umbria rende noto che i decessi comunicati oggi (8) sono riferiti ai mesi precedenti.

Vaccini, Parlamento Europeo chiede revoca dei brevetti: cosa significa

Sospendere temporaneamente i brevetti dei vaccini e soprattutto eliminare il blocco delle esportazioni. Questa la richiesta avanzata dal Parlamento Europeo da alcuni suoi deputati. L’indirizzo nasce da una sola necessità quella di rendere maggiormente fruibili i vaccini e soprattutto più accessibili. Ma anche per aumentarne la produzione per consentire anche al Continente Africano accesso.

Una via assolutamente da percorrere hanno proseguito gli eurodeputati, in quanto, se davvero il Pianeta vuole lasciarsi alle spalle il Covid, deve somministrare almeno 11 miliardi di dosi, che coprirebbero il 70% della popolazione mondiale.

Un passo in avanti, però, che può essere compiuto solo quando saranno abbattute tutte queste barriere che impediscono anche a Paesi meno ricchi ed industrializzati di ricevere le dosi di cui necessitano. Sino ad oggi di tutta la produzione, solo lo 0,3% è stato consegnato a 29 Paesi africani. Il che significa che il continente non ha raggiunto neppur minimamente una soglia di immunizzazione.

In sede di discussione è stato sottolineato come “licenze volontarie (quando lo sviluppatore di un vaccino decide a chi e a quali condizioni può essere concesso il brevetto per consentirne la produzione) e i trasferimenti di know-how e tecnologie verso paesi con capacità di produzione di vaccini” rappresentino la giusta strada per implementare la produzione a lungo termine.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Vaccini, Parlamento Europeo chiede revoca dei brevetti: cosa significa



Il Parlamento Europeo approvata la mozione ora ha quindi intenzione di far valere la propria richiesta. Gli eurodeputati, inoltre, hanno chiesto che da oggi in poi i fornitori siano trasparenti in ordine agli accordi conclusi sui vaccini.