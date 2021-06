“I Fatti Vostri”, grande addio dopo oltre 20 anni: l’annuncio straziante

“I Fatti Vostri”, grande addio dopo oltre vent’anni: i telespettatori sono rimasti scioccati dalla straziante notizia

Erano settimane che i rumors in merito a “I Fatti Vostri” e al presunto addio di Magalli si erano fatti sempre più insistenti. Quest’oggi, dopo giorni di attesa, è finalmente arrivata la conferma da parte del noto conduttore, intervistato da Il Fatto Quotidiano. Magalli lascerà la trasmissione dopo oltre vent’anni: una scelta che ha senza dubbio rattristato i numerosi fan del programma di Rai 2.

“Sono passati trent’anni da quando ho cominciato a farlo, sono ventuno anni di fila“, ha spiegato Giancarlo, che si è detto provato dall’esperienza de “I Fatti Vostri”. Non poteva mancare un commento su Anna Falchi, il volto che, con ogni probabilità, lo sostituirà alla conduzione: Magalli non si è trattenuto dall’esprimere ciò che pensa.

“I Fatti Vostri”, grande addio dopo oltre vent’anni: cosa succede ora

Era il 1994 quando Giancarlo Magalli debuttava come conduttore de “I Fatti Vostri“, talk show in onda durante la fascia mattutina di Rai 2. Quest’anno, dopo un’edizione segnata dalle restrizioni del Covid, il presentatore ha deciso di dire addio al programma che gli ha permesso di riscuotere un grande consenso popolare. “Non sono stato fatto fuori, sono io che ho chiesto di lasciare la trasmissione“, ha chiarito Magalli, smentendo le voci di una sua presunta “cacciata” dal talk show.

Per il conduttore, a partire da settembre prossimo, si apriranno moltissime possibilità lavorative, tra cui un quiz game che, stando all’attuale programmazione, dovrebbe andare in onda di pomeriggio, sempre su Rai 2. Interrogato in merito ad Anna Falchi, il volto che prenderà il suo posto a “I Fatti Vostri”, Giancarlo ha chiosato così: “Questa domanda non la deve fare a me, ma a chi l’ha scelta“.

Per il pubblico sarà molto difficile abituarsi all’assenza di Magalli. Da molti anni, infatti, il conduttore era il simbolo de “I Fatti Vostri”.