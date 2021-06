Gianni Morandi e l’annuncio bellissimo che i fan stavano aspettando da mesi. Un momento bello dopo l’incidente

Tempo di convalescenza per Gianni Morandi dopo l’incidente subito lo scorso marzo. I momenti più duri sono di certo passati, ora la sua mano rimasta, pesantemente ustionata, migliora ma c’è ancora tanto da fare.

Il celebre cantante aveva fatto preoccupare tutti quando nel giardino di casa sua era rimasto vittima del fuoco mentre bruciava delle sterpaglie. La corsa al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale “Bufalini” di Cesena, poi piano piano gli aggiornamenti sulle sue condizioni e quel sorriso che non si è mai spento.

Gianni Morandi ha portato allegria nel suo reparto e con tutte e due le mani fasciate ha comunque ballato e cantato. Oggi la situazione è decisamente migliorata e arriva una bellissima notizia per i fan.

Gianni Morandi, l’annuncio che tutti stavano aspettando

Tempi di ritorni e nuovi progetti per Gianni Morandi. Il celebre cantautore italiano ha rivelato quello che tutti stavano aspettando. Per lui una nuova canzone presto in arrivo. Si mostra sorridente, con una bella tazzina di caffè in mano in un paesino della Romagna. Nasconde la mano infortunata ed i fan esultano per la bella notizia.

“Longiano, ameno paese della Romagna. In arrivo una nuova canzone 🎵 🎤🎸!!!! #fotodianna”. Così scrive il cantante a correndo della sua foto che in brevissimo tempo ha fatto il pieno di like e ricevuto tantissimi commenti.

Tra i primissimi quello di Mara Venier che gli dedica il cuore e poi tanti complimenti e messaggi di auguri da parte dei suoi fan.

“Buon caffè Gianni!! Sono felice di vedere che ti stai riprendendo alla grande 😘😘😘 Sono in trepida attesa di sentire di nuovo la tua voce e la tua canzone! Un abbraccio a te ed Anna” scrive uno dei tanti utenti che lo sostengono. Insieme a lui come sempre la sua Anna.