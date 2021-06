Genova: è morta la 18enne Camilla Canepa, ricoverata per una trombosi sopraggiunta a seguito del vaccino AstraZeneca. Gli aggiornamenti

Una notizia terribile ha scosso la comunità di Sestri Levante nella giornata di oggi, giovedì 10 giugno. Il sindaco del comune ligure, Valentina Ghio, ha comunicato con grande dispiacere la morte di Camilla Canepa, la 18enne ricoverata per trombosi domenica scorsa, presso l’ospedale di “San Martino” di Genova. L’evento si è verificato dopo che la giovane, il 25 maggio scorso, si era vaccinata in occasione dell’open day destinato agli over 18, ricevendo la prima dose di AstraZeneca.

“Purtroppo Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere” – ha detto il sindaco di Sestri Valentina Ghio – “Esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla“. Dopo il terribile evento che ha riguardato la 18enne, l’Agenzia ligure per la sanità ha preso una decisione inequivocabile in merito al tanto discusso vaccino.

Sestri Levante, muore la 18enne ricoverata dopo il vaccino AstraZeneca

La morte di Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante ricoverata per trombosi solo domenica scorsa, ha gettato la comunità nel più profondo sconforto. La giovane aveva ricevuto la prima dose di AstraZeneca nel corso dell’open day destinato agli over 18. Il sindaco del comune, Valentina Ghio, ha comunicato la notizia con grande tristezza e dispiacere.

Camilla, che si era vaccinata il 25 maggio scorso, era stata ricoverata d’urgenza a seguito di una trombosi. I medici che l’avevano in cura hanno praticato la rimozione del trombo, cercando anche di ridurre la pressione intracranica, ma il loro intervento tempestivo, purtroppo, non si è rivelato sufficiente. L’Agenzia ligure per la sanità, dopo il caso di Camilla e quello di un’altra giovane donna di Alassio, ha comunicato quanto segue: “Abbiamo dato indicazioni a tutte le sedi vaccinali di sospendere, fino a nuova decisione, la somministrazione del lotto ABX1506 del vaccino AstraZeneca“.

L’Agenzia si sta già adoperando per verificare se vi siano ancora giacenze di fiale. La morte di Camilla Canepa ha fatto sprofondare la comunità di Sestri Levante nello sconforto.