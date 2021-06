Rossa e fiammante come una super car, Federica Panicucci preme sull’acceleratore e conquista il podio della “divinità”.

Dal blu al rosso è un attimo. Per la conduttrice Federica Panicucci, che nella giornata di ieri aveva portato per mostrare la sua scelta di un avvolgente outfit in total jeans direttamente dagli studi televisivi Mediaset, oggi la protagonista di “Mattino Cinque” preferisce essere “divina🔥” vestendo un rosso fiammante.

Storica presenza del piccolo schermo, la conduttrice nata sotto il segno del misterioso ed affascinante Scorpione, tenta di giorno in giorno nuovi tentativi per rendere il suo look sempre più variegato. Sebbene le sue preferenze non possano essere nascoste, essendo costrette a tornare ciclicamente a distanza soltanto di una settimana una dall’altra.

Federica Panicucci o la fiammante divinità in rosso: “solo nei sogni”

“Rosso fiammante come la Ferrari“, scriverà in seguito allo scatto “in cattedra” della Panicucci un suo fan. Federica infatti indossa per l’occasione un elegante abito rosso, adatto visibilmente a delineare con irreale morbidezza la sua fisicità. “Certe visioni esistono solo nei sogni!“, continuerà in seguito un altro utente, continuando la standing ovation che non sembra aver fine.

L’istantanea è stata pubblicata dalla conduttrice, classe 1967, sul suo profilo Instagram poco meno di un’ora fa e vanta al momento un totale di circa 5 mila apprezzamenti da parte del suo pubblico digitale. Armatasi di sorriso e di una grande dose di stile, “Fede in total red 😍” si fa notare distaccandosi amabilmente dallo sfondo bianco alle sue spalle. Pronta più che mai ad andare in scena con il suo programma che tiene compagnia ai telespettatori italiani con cadenza pressoché quotidiana.

Soltanto sette giorni fa, infatti, Federica si era mostrata per la ricorrenza del 2 giugno in un posa vagamente simile, nella stessa location. Mostrandosi però con altrettanta disinvoltura, e rispetto ad oggi, in una tonalità meno accesa e più tendente al rosa. Che queste due colorazioni si mantengano nel tempo fra le sue preferenze non è di certo un mistero. Lei ad ogni modo, per i suoi ammiratori, è sempre “meravigliosa“.