Annalisa, la gioia incontenibile sui social: “Ce l’abbiamo fatta” FOTO

Annalisa è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale. Oggi ha dato una bellissima notizia ai suoi fans: finalmente tornerà per un tour!

Annalisa è una delle cantanti più amate del mondo della musica. Ha esordito quando era molto piccola ad Amici di Maria De Filippi, il talent dove milioni di ragazzi ogni anno sognano di partecipare per realizzare il loro sogno di sfondare nel mondo della musica o del ballo. Lei, con i suoi capelli rossi e i suoi occhi chiari, la sua faccia acqua e sapone, conquistò davvero tantissime persone che cominciarono a guardare il programma soltanto per sostenerla. Alla fine però non riuscì ad aggiudicarsi la vittoria: infatti, quell’anno, fu Virginio a sollevare la coppa del vincitore.

Annalisa annuncia il tour. L’incredulità sui social: “Ce l’abbiamo fatta!”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v is o d a A N N AL I S A (@naliannalisa)

Dopo Amici si è impegnata tantissimo per trovare la strada del successo: ha lavorato tanto ogni giorno e duramente, e i tanti sacrifici sono stati ripagati perché ad oggi è una delle artisti più amate. Tramite il Festival di Sanremo ha trovato il modo di farsi conoscere da tantissime persone che non l’avevano scoperta al talent, il suo pubblico si è ampliato moltissimo e ha collezionato numerose soddisfazioni professionali e personali. Non è stato un anno semplice neanche per lei, però, infatti per via del covid tutti i tour sono stati annullati o rimandati perché era impensabile riuscire a fare concerti. E ad oggi, dopo più di un anno e mezzo di sacrifici, Annalisa ha dato la bellissima notizia con un post su Instagram: ha annunciato un tour che partirà a breve!

“Finalmente ce l’abbiamo fatta” conclude così il post dove rivela tutte le date disponibili, una frase che riassume tutti i sacrifici che noi abbiamo fatto nell’ultimo anno e che, lentamente, ci stanno venendo ripagati.